VİYANA (AA) - Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, yarın Almanya’nın başkenti Berlin’de 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında yapılacak karşılaşma öncesinde Avusturya’da yaşayan Türk kökenli vatandaşlara "itidalli" olmaları tavsiyesinde bulundu.

Viyana’daki Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ceyhun, 2 Temmuz’daki Türkiye-Avusturya maçı sonrasında her iki takımın taraftarlarının güzel bir dostluk örneği sergilediğini belirterek, maç öncesi ve sonrasında bir sorun yaşanmadığı için taraflara teşekkür etti.

Ceyhun, Türkiye-Hollanda maçının başkent Viyana’daki iki büyük meydanda yayınlanmayacağına işaret ederek, Türk vatandaşlarına bu alanlara gitmemeleri uyarısında bulundu.

Bu karşılaşmada da millilerin maçı kazanacağına inancının tam olduğunun altını çizen Ceyhun, "Hollanda güçlü bir takım, ama Avusturyalı dostlarımız Hollanda’yı yendi. Biz de Avusturyalı dostlarımızla yaptığımız maçı kazandık. Şimdi Hollanda karşısına çıkıyoruz. Soruyorum, biz niye (Avusturya’nın Hollanda’yı mağlup ettiği gibi) 3-2 kazanmayalım." dedi.

- "İtidalli olacağınızdan en ufak bir şüphem yok"

Ceyhun, "Özellikle altını çizmek istediğim bir konu var. Avusturya maçında olduğu gibi, bundan önceki Avusturya ile (dostluk müsabakası) Viyana’daki maçta da olduğu gibi, siz vatandaşlarımın, Türkiye kökenli tüm Avusturyalıların, itidalli olacağınızdan en ufak bir şüphem yok." diye konuştu.

Ülkede halihazırda süren huzur ortamının korunmasına çok önem verdiklerini vurgulayan Ceyhun, şunları kaydetti:

"Büyük bir ihtimalle kazanacağımız maçın sonrasında, kutlamalarınızı itidalli yapmaya özen gösterin. Neden mi? Onu da şöyle söyleyeyim; hep Avusturyalı dostlarımız diyoruz ya, Avusturyalı dostlarımız bize karşı yenildi. Turnuva dışı kaldılar, doğal olarak onlar hüzünlüler. Artık turnuva ile bir ilişkileri kalmadı. Biz ise kazanan ve sevinen tarafız. Hollanda maçını da kazandığımızda, belki Avusturyalı komşularımızı, dostlarımızı kornalarla, gereksiz gürültü ve patırtı ile çok rahatsız etmemize gerek yok inancındayım. Daha sessiz, daha sakin kutlayabiliriz."



