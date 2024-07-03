VİYANA (AA) - Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Avusturya’nın başkenti Viyana’da büyük coşkuyla kutlandı.

Yabacıların yoğunlukta olduğu başkent Viyana’nın 10’uncu bölgesinde Türk kökenli vatandaşlar, 2-1’lik zaferin ardından sokaklara döküldü.

Çok sayıda Türk'ün yaşadığı başkentin çeşitli noktalarında kurulan dev ekranlarda vatandaşlar karşılaşmayı izleme imkanı buldu.

Maç sonrasında halay çekerek galibiyeti kutlayan Türkler, daha sonra araçlarla uzun konvoylar oluşturdu.

Karşılaşma sonrası duygularını AA muhabiriyle paylaşan Hatice Veziroğlu Özmen, "Çok mutluyum, çok heyecanlı bir maçtı. Dualarla resmen kazandık. İnanılmaz oynadılar." diye konuştu.

Soyadını belirtmek istemeyen bir başka Türk taraftar Büşra da her iki takımın da çok iyi oynadığını belirterek, "Sonuç belliydi, Türkiye’nin kazanacağı her haliyle belliydi. Tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada Avusturyalı olmayan bazı provokatörlere karşı polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Türk taraftarlarını tahrik etmeye çalışan bir kişi polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

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