Vodafone Türkiye, 1 Nisan 2025 itibarıyla yalnızca fiber altyapı üzerinden yeni internet hizmeti sunacak. Bakır altyapı dönemi kapanıyor.

ADSL ve VDSL tarihe karışıyor

Vodafone Türkiye, ADSL ve VDSL altyapısı üzerinden yeni abonelikleri sona erdirme kararı aldı. Şirket, 1 Nisan 2025 itibarıyla yalnızca fiber altyapının bulunduğu bölgelerde yeni müşterilere hizmet verecek. Mevcut ADSL ve VDSL kullanıcılarının hizmetleri devam edecek, ancak yeni abonelikler tamamen fiber altyapıya yönlendirilecek.

Bakır altyapı neden sonlandırılıyor?

Vodafone CEO’su Engin Aksoy, bu kararı almalarının temel nedeninin bakır altyapıdaki yüksek arıza oranları ve müşteri memnuniyetsizliği olduğunu belirtti. Aksoy, fiber altyapıya geçişle birlikte hizmet kalitesini artırmayı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Fiber Daha Hızlı ve Daha Güvenilir

Fiber internetin sunduğu hız ve düşük arıza oranlarının altını çizen Aksoy, şu bilgileri paylaştı:

Bakır altyapıdaki arıza oranı, fiber altyapıya göre 2 kat fazla.

Müşterilerin %5’i her ay arıza kaydı oluşturuyor.

Port yetersizliği ve diğer altyapı sorunları, müşteri memnuniyetini olumsuz etkiliyor.

Engin Aksoy, bu kararın yeni nesil teknolojilerin kullanımını artıracağını vurgulayarak, müşterilerin beklentilerini karşılayamayan eski teknolojilerden uzaklaşmayı hedeflediklerini söyledi. Aksoy, "Müşterilerimize kötü deneyim yaşatacak ürünler satmak istemiyoruz," dedi.