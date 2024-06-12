İSTANBUL (AA) - Vodafone Business'ın IoT Day etkinliğinde verimlilik ve sürdürülebilirlik temaları masaya yatırıldı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, işletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezlerinden MESS Teknoloji Merkezi MEXT'te, Vodafone Business IoT Day etkinliğinin ikincisini düzenledi.

Üretimden perakendeye, otomotivden enerjiye kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren kurum yöneticilerinin yer aldığı etkinlikte, sektörün önde gelen isimleri, nesnelerin birbirine bağlandığı akıllı dünyayı ve geleceğe bugünden yön vermeye başlayan nesnelerin interneti (IoT) trendlerini konuşurken, gün boyu devam eden panellerde verimlilik ve sürdürülebilirlik temaları öne çıktı. Katılımcılar, etkinlikteki deneyim alanlarında Vodafone Business çözümlerini deneyimleme fırsatı da yakaladı.

- "175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlıyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, IoT, günümüz işletmelerin dijitalleşmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "Vodafone Grubu, bugün 175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlayarak dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Grubumuzdan aldığımız bu güçle, Türkiye'de de kendimizi sadece bir telekom şirketi olarak değil, inovasyonlarıyla işletmelerin tüm teknolojik ihtiyaçlarına yanıt veren bir dijital iş ortağı ve teknoloji danışmanı olarak konumluyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone Business çatısı altında bulut, siber güvenlik, IoT, dijital tarım, hizmet yönetimi, enerji verimliliği ve akıllı bağlantı çözümleri sunarak Türkiye'nin dijitalleşmesine katkı sağladıklarını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bizler Vodafone olarak, dijitalleşme yolculuğunu tamamlamış ve artık teknolojik gelişimin takipçisi değil öncüsü olan bir Türkiye hayal ediyoruz. Dijitalleşmenin Türkiye ekonomisini dönüştürecek, kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecine ivme katacak bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda diyebiliriz ki, Vodafone Business olarak yatırımlarımızın önemli bir kısmını yapay zeka ve IoT tarafına yapmaya ve işletmelere bu yönde fayda sağlayacak çözümler sunmaya devam edeceğiz."

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu da katılımcılara sundukları IoT bazlı çözümlerden sürdürülebilirlik, akıllı tarım, görüntü işleme, bağlantılı araç gibi çeşitli hizmetleri tanıttıklarını, bu ürünlerin verimliliğe ve tasarrufa yönelik sağladığı faydaları gösterdiklerini belirtti.

Vodafone Business olarak üretimden lojistiğe, otomotivden enerjiye kadar birçok sektörde IoT bazlı çözümleri müşterilerle buluşturduklarını kaydeden Kestioğlu, Türkiye'de nesnelerin interneti pazarına yön vermenin, en önemli misyonları arasında yer aldığına işaret etti.

Kestioğlu, "Özellikle son dönemde yatırımlarımızı yoğunlaştırdığımız nesnelerin internetini farklı perspektiflerden, sektörünün uzman isimleriyle bir araya gelerek değerlendirirken, bu teknolojiye yönelik trendleri ve IoT'nin sürdürülebilirliğe sağladığı katkıyı farklı başlıklar altında masaya yatırarak katılımcılarımıza ilham verici bakış açıları sunduk. Önümüzdeki dönemde de gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize farklı konu ve konuklarla devam etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







