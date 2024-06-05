İSTANBUL (AA) - Vodafone Business, 11 Haziran'da Vodafone Business IoT Day'in ikincisine ev sahipliği yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılki Vodafone Business IoT Day etkinliğinde sürdürülebilirlik bakış açısıyla makineleri birbirine ve insanlara bağlayan nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ve trendleri masaya yatırılacak.



Türkiye'nin ilk dijital üretim tesisi MEXT Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, IoT çözümlerinin getirdiği verimlilikle birlikte sürdürülebilirliğe olan doğrudan faydaları ele alınacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, 1 milyonu otomobillerde Acil Çağrı Sistemi (e-Call) hizmetinde kullanılan, toplamda 4 milyondan fazla M2M cihazla üretimden, lojistiğe birçok sektörde Red Enerji, araç takip, akıllı fabrika gibi çözümlerini müşterilerine sunduklarını ifade etti.

Türkiye'nin 5G sağlayıcısı olduklarını vurgulayan Kestioğlu, şunları kaydetti:

"IoT çözümlerinin getirdiği verimlilikle birlikte sürdürülebilirliğe olan doğrudan faydaların ele alınacağı bu etkinlikte KOBİ ve işletmelerimizi Vodafone Business'ın sunmuş olduğu IoT çözümleri ile buluşturacağız. Bu alanda sağlayıcısı olduğumuz ürünleri ve bu hizmetlerin faydalarını müşterilerimizin ağzından dinleyebilme imkanı yakalarken, burada oluşturacağımız deneyim alanlarında sürdürülebilirlik, akıllı tarım, görüntü işleme, bağlantılı araç gibi çeşitli çözümlerimizi de katılımcılarımıza deneyimletebilme fırsatı sunacağız."

11 Haziran'da gerçekleştirilecek etkinlikte paneller ve çeşitli aktiviteler yer alacak.

