İSTANBUL (AA) - Vodafone Business, Red Enerji çözümüyle perakende zincir markası Penti'nin yeşil dijital dönüşümünde teknoloji çözüm ortağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business, şirketlerin yeşil dijital dönüşümlerine destek olmayı sürdürürken, teknoloji çözümleriyle de işletmelere verimlilik ve tasarruf imkanı sağlıyor.



Bu paralelde Türkiye'nin perakende zincir markalarından Penti'ye IoT tabanlı Red Enerji hizmeti sağlayan Vodafone Business, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından da partnerleri için çözümler sunuyor.

Hayata geçirilen projenin ilk etabında Penti'nin en çok enerji tüketimi yapan Türkiye genelindeki 50 öncelikli mağazasında Vodafone Business'ın Red Enerji çözümü devreye alınacak. Bu etabın tamamlanmasının ardından Red Enerji çözümü, diğer Penti mağazalarında da yaygınlaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Türkiye genelindeki tüm KOBİ ve işletmelerin güvenilir dijital dönüşüm danışmanı olarak yanlarında olmaya devam etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kestioğlu, geçen ay yayınladıkları "Vodafone Yeşil Dijital Dönüşüm Politika Raporu"nda Türkiye'nin yeşil dijital dönüşüm yolculuğunda atması gereken adımları vurguladıklarını belirtti.

Rapora göre, yeşil dijital dönüşümü destekleyen Red Enerji çözümlerinin tüm şirketlerce kullanılması halinde Türkiye'de 21 milyar lirayı aşkın elektrik tasarrufu ve karbon salımında 3 milyon tonu aşkın azalma sağlanabildiğini aktaran Kestioğlu, "Diğer yandan yine Akıllı Tarım gibi dijital tarım ürünlerinin devreye alınmasıyla ülke GSYH'mizde 36 milyar liradan fazla bir artı değer elde edilmesi mümkün. Bu bağlamda Vodafone Business olarak biz de Penti'nin çözüm ortağı olduğumuz bu projede, iş ortağımızın mağazalarındaki tüm enerji tüketimini dışarıdan müdahaleye kapatıyor ve tam otomasyon sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Her lokasyonun karbon ayak izini de hesaplayabiliyoruz"

Kestioğlu, "Anlık enerji takibi ve yönetimi yapabildiğimiz Red Enerji çözümümüzle iklimlendirme ve aydınlatmanın yanında, prizlerin uzaktan açılma ve kapanma durumu söz konusu olurken, bu sayede kullanım dışı saatlerinde açık unutulan klima ve aydınlatma gibi enerji kalemlerinin de önüne geçebiliyoruz. Ayrıca sistemde belli senaryolar girilerek iklimlendirme ve aydınlatmanın açılacağı ve kapanacağı saatler önceden planlanabilirken, bunlara ek olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetiyle de her lokasyonun karbon ayak izini de hesaplayabiliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Penti Üst Yöneticisi (CEO) Mert Karaibrahimoğlu da daha iyi bir toplum ve gelecek oluşturma yolculuğunda, UN Global Compact imzacısı bir marka olarak sektördeki konumlarının bilincinde olduklarının altını çizdi.

Karaibrahimoğlu, sorumluluklarının getirdiği farkındalıkla "Sorumlu Üretim ve Tüketim" prensibiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Türkiye genelinde 411 mağazası olan markamız Penti için bize düşen, her zaman gezegen dostu bir şekilde yolumuza devam edebilmek olmalı. Sürdürülebilirlik politikaları ise işte tam da burada ortaya çıkıyor. Sürdürülebilirlik bizce yalnızca çevre dostu olmak demek değil sürdürülebilir bir düzen kurmak da demek. Bu da ancak insanın, gezegenin ve teknolojinin birlikte ilerlediği kesişim kümeleriyle mümkün oluyor. Bu anlamda Vodafone Business ile yaptığımız işbirliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. Red Enerji ürünü ile şu anda 50 Penti mağazamızda anlık enerji takibi ve yönetimi yapılabiliyorken, enerji tüketim ve maliyetlerinde yüzde 30'lara varan tasarruf imkanı sağlanabiliyor. Uzun vadede bu projenin tüm mağazalarımızda yaygınlaşmasını planlıyoruz.”