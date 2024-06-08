İSTANBUL (AA) - Vodafone, gençlik markası "Vodafone FreeZone" ile oyun ve espordaki gelişime destek oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone FreeZone, ana sponsoru olduğu "FUT Esports" işbirliğiyle 28-29-30 Haziran da yeni bir turnuva düzenleyecek.



Vodafone FreeZone Brawl Stars Yaz Turnuvası'nda toplam 32 takımdan 96 oyuncu mücadele edecek.

İlk 2 gün grup elemelerinin yapılacağı turnuvanın final günü ise 8 takım çeyrek, yarı ve büyük finalde karşılaşacak. Online olarak gerçekleştirilecek turnuvaya Türkiye'nin her yerinden katılım olacak. Tanınmış oyun influencer'ları Rozetmen, Onur Bilge, OyunGemisi34 ve Oyunların Ustası'nın liderlik edeceği 4 takımın da yarışacağı turnuva YouTube'dan izlenebilecek.

Vodafone FreeZone Brawl Stars Yaz Turnuvası, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu'nun katılımıyla, Avrupa'nın en büyük oyun evi "FUTHOUSE"ta düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Turnuva detaylarının yanı sıra Brawl Stars oyununun dinamik ve taktiklerinin de paylaşıldığı etkinlikte, tabletlerle sahnede Brawl Stars oyunu deneyimlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone FreeZone olarak, Türkiye'de oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirtti.

Şahin, "Bugüne kadar bu geniş ekosistemin büyümesine destek olduk, bundan sonra da olmaya devam etmek amacındayız. Espor pazarına 8 yıl önce girdik. Bu süreçte yaklaşık 63 milyon liralık yatırım yaptık. Esporu destekleyen marka olarak baktığımızda, sektörümüzde birinci sıradayız. Espor alanında pek çok önemli sponsorluğa da imza attık. 2022'den bu yana başarıyla sürdürdüğümüz "FUT Esports" işbirliğiyle sponsorluk alanımızı genişletip tek bir oyuna değil birçok oyuna ve dolayısıyla daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşma imkanı bulduk.



Ayrıca, FUT Esports ile birlikte çeşitli oyun turnuvaları düzenliyoruz. Bugün duyurusunu yaptığımız Vodafone FreeZone Brawl Stars Yaz Turnuvası da bunlardan biri. Online olarak gerçekleşecek turnuvamıza Türkiye'nin her yerinden katılım olacak. Tüm takımlara şimdiden başarılar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu da Vodafone FreeZone sponsorluğunda FUT Esports olarak birçok farklı branşta şampiyonluk yaşadıkları bilgisini paylaştı.

Sünnetçioğlu, "Bu branşlardan bir tanesi de Brawl Stars. 2023 senesinde EMEA şampiyonluğu sonrasında dünya finallerinde mücadele edip ülkemizi temsil ettik. Brawl Stars 2024 senesinde Türkiye'de en fazla oynanan mobil oyun konumunda ve esporun yanında casual olarak da çok büyük kitlelere ulaşıyor. Biz de ortağımla vakit buldukça, ya beraber ya da karşı karşıya oynuyoruz.



Değerli ana sponsorumuz Vodafone FreeZone'un katkılarıyla harika bir turnuva bizi bekliyor. Çok keyifli geçeceğine eminim. Tüm katılımcılara başarılar diliyor, yayıncılara ve emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Sürpriz ödüller verilecek

Vodafone FreeZone Brawl Stars Yaz Turnuvası kapsamında hem katılımcılar, hem de kazananlar için sürpriz ödüller verilecek.



Turnuvada birinci gelen takım üyelerine Samsung Galaxy S23 FE akıllı telefon, ikinci gelen takım üyelerine Samsung Galaxy Tab S9 FE tablet ve üçüncü gelen takım üyelerine Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47 mm akıllı saat hediye edilecek. Ayrıca, turnuvadaki katılımcı oyunculara Brawl Stars oyun içi kod hediyeleri de verilecek.

Vodafone FreeZone Gaming faydalarıyla, gençlere Twitch, Discord, PUBG Mobile gibi birçok oyun uygulamasında hediye internetin yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma fırsatı sağlanıyor.



Gençlere oyun ve oyuniçi alışveriş işlemlerinde 100 liraya kadar indirim frısatları da sunuluyor. Vodafone, bu yıl lanse ettiği ve gençlerin cep harçlıklarına destek olan Link At platformuyla, arkadaşını ve yakınını FreeZone'a getiren herkese 300 lira nakit kazandırıyor. Vodafone ayrıca, gaming ekosistemini desteklemek ve geliştirmek için 200'den fazla oyun içeriği üretti.​​​​​​​