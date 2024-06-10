İSTANBUL (AA) - Vodafone Her Şey Yanımda'nın "Karne Şenliği" kampanyasında "elektronik ihtiyaçlar" ve "yaz tatili aktiviteleri" konseptleri altında farklı hediye seçenekleri uygun fiyatlarla sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerinin çevrim içi alışveriş ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Her Şey Yanımda'da karne gününe özel kampanya düzenliyor.

"Karne Şenliği" adıyla başlatılan 14 Haziran'a kadar sürecek kampanya kapsamında, elektronik ihtiyaçlar kategorisinde telefon, bilgisayar, tablet, klavye, kulaklık, oyun konsolu, elektrikli scooter gibi ürünler sunulurken; yaz tatili aktiviteleri kategorisinde ise dijital oyun kodu, kutu oyunu, bisiklet, puzzle seti, lego seti, müzik enstrümanı, spor ayakkabı, pilates seti gibi ürünler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, Türkiye'de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren dijital pazaryeri Vodafone Her Şey Yanımda'da müşterilere çevrim içi alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkanı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Aysal, "Vodafone'lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren ya da web sitemizi ziyaret eden herkes platformumuzu kullanabiliyor ve avantajlı kampanyalarımızdan yararlanabiliyor. Yeni kampanyamızda müşterilerimizin karne heyecanına ortak oluyoruz. Farklı hediye seçeneklerimizle müşterilerimizin kendilerini ve sevdiklerini mutlu etmelerine vesile olacak ürünler sunuyoruz. Herkesi Karne Şenliği kampanyamızdan yararlanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- İlk alışverişe özel hediyeler

Müşteriler, Karne Şenliği kampanyasına ek olarak platformdaki diğer kampanyalardan da yararlanabiliyor. Vodafone bireysel müşterileri, dijital çekiliş ürünleri hariç ilk alışverişlerinde 500 TL ve üzerine 5 GB, 750 TL ve üzerine 10 GB internet paketi kazanıyor. 200 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz oluyor.

Müşterilere Fibabanka işbirliğiyle "Alışgidiş Kredisi" de sunuluyor. Bu kredi sayesinde alışveriş anında ek finansman ve vadelendirme çözümü sağlanıyor. Müşteriler, kredi kartlarında limit yoksa dahi 36 aya kadar vadelerde alışverişlerini tamamlayabiliyor. Vodafone Her Şey Yanımda, Alışgidiş Kredisi lansmanına özel 10 bin TL'ye kadar alışverişlerde yüzde 0 faizle 6 aya varan taksitle ödeme imkanı ve yine lansmana özel 36 aya kadar tüm vadelerde Fibabanka'nın en avantajlı faiz oranlarını sunuyor.

- Akbank'tan ek 100 TL chip-para

Akbank işbirliğiyle, 18-26 yaş arası Akbank müşterilerine, Akbank Mobil'de yer alan "Her Şey Yanımda'da 100 TL chip-para" kampanyasından yararlanma imkanı veriliyor. Kampanya tarihleri arasında, Axess veya Wings kredi kartları ile Vodafone Her Şey Yanımda'da tek seferde yapılacak 500 TL ve üzeri harcamalarda 100 TL chip-para kazanılıyor. Kazanılan chip-para, harcama sonrası 4 iş gününde hesaba yansıtılıyor.

Vodafone Her Şey Yanımda'da "cep telefonları, elektronik, dijital servisler ve oyun, süpermarket, kozmetik ve kişisel bakım, anne-bebek, moda, ayakkabı-çanta-aksesuar, ev-yaşam, hobi-ofis-kırtasiye, spor ve outdoor, pet shop, oto aksesuar ve altın-pırlanta" olmak üzere farklı kategorilerde 5 milyonu aşkın ürün sunuluyor. Toplamda binden fazla mağazanın faaliyet gösterdiği Vodafone Her Şey Yanımda, bugüne kadar yaklaşık 100 milyon kez ziyaret edildi. Toplam 25 milyon tekil ziyaretçi sayısına ulaşan platformun müşteri sayısı ise 2 milyona yaklaştı.