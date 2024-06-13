İSTANBUL (AA) - Vodafone, iş ortaklarını ve bayi çalışanlarını Vodafone Satış Kanalları Toplantıları'nda buluşturdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, KKTC'de düzenlenen Vodafone Satış Kanalları Toplantıları'nda iş ortaklarını ve bayi çalışanlarını bir araya getirdi.

Toplantılara Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 2 bin kişi katılırken Vodafone'nun son bir yılda hayata geçirdiği operasyonlar, projeler ve yatırımlarının yanı sıra gelecek planları ve yeni mali yılın öncelikleri paylaşıldı.

- "Sürekli yatırımlarla müşterilerimizin deneyimini uçtan uca geliştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, sektörün çok hızlı değiştiğini belirterek, dinamik ortamın kendilerini de hızlı bir şekilde değişmeye ve dönüşmeye zorladığını ifade etti.

Şahin, rekabetin artık iletişim hizmetlerinden ziyade dijital servislerde yoğunlaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bizim de sektörümüzün değişen yapısına uyum sağlayacak ve güç katacak aksiyonlar almamız gerekiyor. Vodafone olarak, sürekli yatırımlarla müşterilerimizin deneyimini uçtan uca geliştiriyoruz. İşimizin her noktasında müşteri memnuniyeti programımızı uygulayarak müşterilerimizin deneyimini iyileştiriyoruz. Vodafone Satış Kanalları Toplantıları'nda 2024 mali yılındaki başarılarımızı, 2025 mali yılı hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak öncelikleri paylaştık. Ülkemizin dijital geleceğine öncülük etme hedefiyle yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

Sunuculuğunu İlker Ayrık ve Tanem Sivar'ın üstlendiği gala gecesinde katılımcılar, Derya Uluğ, Mert Demir, Merve Özbey, Sefo ve Özcan Deniz'in performanslarıyla eğlendi.