MUĞLA (AA) – Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, müşterilerine son 1 yılda yaklaşık 502 milyon liralık ayrıcalık sağladıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de Red'lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz." dedi.



Vodafone Red'in son bir yılının değerlendirildiği basın toplantısı Muğla'da gerçekleştirildi.

Bir yıl içerisinde Vodafone'da gerçekleştirilen işlemlerin açıklandığı toplantıda, müşterilerinin tarifelerinde bulunan "sınırsız" uygulamalar sayesinde en popüler uygulamalarda toplam 272 milyon GB internetin ek ücret ödemeden kullanıldığı belirtildi.

Son 1 yılda, Vodafone Red müşterilerinin yüzde 81'inin aktif olarak her ay Vodafone Yanımda'yı ziyaret ederek işlemlerini uygulama üzerinden gerçekleştirirken ortalama 2 günde bir uygulamayla etkileşime girildi.

Vodafone Red satışlarının yüzde 33'ü dijital kanallardan gelirken Red müşterileri, online'a özel indirimli tarifeler sayesinde 1 yılda 33 milyon liraya yakın tasarruf etti. Son 1 yılda yeni gelen veya Red tarife taahhüdünü yenileyen Red müşterilerine sunulan 3 ay ücretsiz YouTube Premium üyeliğinden yaklaşık 173 bin abone faydalandı ve toplam 25 milyon lira fayda elde etti.

Ayrıca toplam 56,9 bini aşkın Vodafone Red müşterisi, tarifedeki dakikalarıyla 23 Vodafone ülkesini Türkiye'yi arar gibi arayarak toplamda 5,2 milyon dakika ücretsiz konuştu.

Müşterilerin en çok aradığı 6 ülke Almanya, KKTC, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Mısır olurken, diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 200 ülkede Türkiye'deki gibi özgürce kullanma imkanı sunan "Her Şey Dahil Pasaport" hizmetini son 1 yılda 245 bini aşkın kişi kullandı.

Red marka işbirlikleri ise son 1 yılda toplam 346 bin kez kullanıldı ve müşterilere yaklaşık 65 milyon lirayı aşkın fayda yarattı.

- Yeni dönem kampanyaları

Vodafone'un yeni paketlerinin de açıklandığı toplantıda, tüm faturalı müşterilerine otomatik olarak yüklenecek ve yurt dışına ilk iniş anındaki acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek "Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi" paketi duyuruldu. Her fatura döneminde aylık yenilenen ve 200 ülkede 30 gün geçerli ücretsiz paket, 250 MB internet, 5 dakika arama ve aranma, 2 SMS hakkı içeriyor. Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi'nde yer alan 250 MB internet, arka planda diğer uygulamaların kullanılmadığı durumda, 4 saatlik WhatsApp konuşmasına ve 40 dakikalık görüntülü konuşmaya imkanı sağlıyor.

Vodafone'un sunduğu tarifedeki GB, dakika ve SMS haklarını yurt dışındayken Türkiye'deymiş gibi kullanma imkanı veren "Her Şey Dahil Pasaport" 131 ülke yerine 200 ülkede geçerli olacak.

Vodafone, Her Şey Dahil Pasaport'a alternatif olarak "Yurt Dışı 1 GB" ve "Yurt Dışı 3 GB" adı altında iki yeni ek paket seçeneği de geliştirdi. Aylık ücreti 169 lira olan Yurt Dışı 1 GB paketinde 1 GB internet, 15 dakika arama ve aranma, 10 SMS hakkı bulunurken, aylık ücreti 469 lira olan Yurt Dışı 3 GB paketi ise 3 GB internet, 30 dakika arama ve aranma, 15 SMS hakkı içeriyor.

Yurt dışındayken hattıyla ilgili sorun yaşayan müşteriler, "KIRMIZI" yazıp Vodafone'a SMS attığında, özel müşteri temsilcileri tarafından anında geri aranarak sorunlarına çözüm bulacak. Aynı zamanda yurt dışındayken Vodafone Müşteri Hizmetleri’ni arayan müşteriler, anında müşteri temsilcisine bağlanıp ücretsiz destek alabilecek.

Vodafone Red, yeni dönemde, "Vodafone Red'in dolu dolu yaz ayrıcalıklarıyla hayatı Red'lendir" mottosuyla eğlence, marka işbirlikleri, yurt dışı gibi alanlarda müşterilerine kampanyalar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Red müşterilerine Alaçatı Beach Resort, Sand&Salt Bodrum Beach ve hem Çeşme hem de Bodrum'daki MOMO Beach girişlerinde yüzde 50 indirim sağlanacak.

Red müşterileri, Veranda Alaçatı ve Veranda Bodrum'da sahillerin restoran kısmında 400 lira indirimden, İzmir ve Bodrum'da BigChefs restoranlarında 1000 lira ve üzeri harcamalarda 100 lira indirimden, SushiCo restoranlarında 800 lira ve üzeri harcamalarda 100 lira indirimden yararlanabiliyor.

Bilet.com'dan Ege Adaları'na feribotlarında gidiş-dönüş 500 lira indirim, tek yön 250 lira indirim sağlanırken Budget ile araç kiralamada yüzde 40 indirim ve Havaist ile havaalanı transferinde yüzde 50 indirim, Seyahat Yanımda'da yurt içi uçak biletinde 300 lira, yurt dışı uçak biletinde 500 lira indirim, Opet'te 750 lira ve üzerine 100 lira Opet Yakıt Puan hediye sunuluyor.

- "Yurt dışında hattında sorun yaşayan müşterilerimize Vodafone Müşteri Hizmetleri'ni arama imkanı sunuyoruz"

Vodafone Red'in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, müşteri deneyiminde dijitalleşmenin gelişmelerinden faydalanmaya ve müşterilerine kişiselleştirilmiş ve tutarlı deneyim sunmaya önem verdiklerini vurguladı.

Şahin, bireylerin dijitalleşmesinde Vodafone Red markasının önemli rol oynadığını belirterek, "Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme-içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurt dışı ayrıcalıklarının çok ilgi çektiğini söyleyen Şahin, 2024'te "roaming" tarafında yenilikler yaptıklarını hatırlattı.

Vodafone Red'in ayrıcalıklarla ülke ekonomisine de önemli katkı sağladığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Tüm faturalı müşterilerimize otomatik olarak yüklenecek 'Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi' sunuyoruz. 'Yurt Dışı 1 GB' ve 'Yurt Dışı 3 GB' adı altında iki yeni ek paket seçeneği geliştirdik. Yurt dışındayken hattıyla ilgili sorun yaşayan müşterilerimize ücretsiz bir şekilde Vodafone Müşteri Hizmetleri'ni arama imkanı sunuyoruz. Daha önce bu hizmetimiz ücretliydi. Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda yaklaşık 502 milyon liralık ayrıcalık sağladık. Önümüzdeki dönemde de Red'lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz."