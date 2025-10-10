Vodafone’un isim sponsorluğunu üstlendiği Sultanlar Ligi’nin 2025-26 sezonu yarın başlıyor. Toplam 14 takımın yer alacağı ligde ilk yarı 14 Aralık’ta tamamlanacak, ikinci devre 3 Ocak 2026’da başlayacak. Play-off müsabakaları ise Nisan 2026’da oynanacak.



Vodafone Kadın Voleyboluna Destek Vermeye Devam Ediyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Sultanlar Ligi ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği sağladıklarını belirtti.

Şahin Gözü Sistemi Fark Yaratıyor

Şahin, teknolojideki uzmanlıklarını voleybola yansıttıklarını vurguladı. Geçen sezon normal sezon ve play-off maçlarında kullanılan 5G destekli "Şahin Gözü" sistemi, sezon boyunca ilk defa ulusal bir ligde uygulandı ve Sultanlar Ligi " class="text-dark font-weight-bold" target="_blank">Vodafone Sultanlar Ligi Avrupa’daki ilk lig oldu.

Yeni Sezonda Başarı Dilekleri

Şahin, “Yeni sezonda tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyoruz. Vodafone olarak kadın voleybolunun yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.

İlk Haftanın Maç Programı

11 Ekim 2025

19.00 Zeren Spor-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart - TRT Spor Yıldız)

12 Ekim 2025

12.00 Beşiktaş-İlbank (Beşiktaş Gain-TVF Voleybol TV)

14.00 Aras Spor-Fenerbahçe Medicana (Atatürk V.S. Vestel S.K.-TRT Spor Yıldız)

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı-TRT Spor)

18.30 Galatasaray Daikin-Aydın B.Şehir Bld. (Burhan Felek Vestel-TRT Spor)

19.00 Göztepe-Nilüfer Bld. Eker (Atatürk V.S. Vestel S.K.-TVF Voleybol TV)

20.30 Türk Hava Yolları-Bahçelievler Bld. (Burhan Felek Vestel-TRT Spor Yıldız)