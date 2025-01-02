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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 14. hafta maçları ve maçların saatleri şu şekilde:

Vodafone Sultanlar Ligi ’nde heyecan, devre arasının ardından yeniden başlıyor. İkinci yarının ilk maçı, 3 Ocak 2025 Cuma günü Fenerbahçe Medicana ile Türk Hava Yolları arasında oynanacak. Maç, saat 17.00’de başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak yayınlanacak.

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