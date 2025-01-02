Vodafone Sultanlar Ligi’nde heyecan, devre arasının ardından yeniden başlıyor. İkinci yarının ilk maçı, 3 Ocak 2025 Cuma günü Fenerbahçe Medicana ile Türk Hava Yolları arasında oynanacak. Maç, saat 17.00’de başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Sultanlar Ligi'nde maçlar ne zaman başlıyor?
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 14. hafta maçları ve maçların saatleri şu şekilde:
3 Ocak 2025:
17.00 Fenerbahçe Medicana - Türk Hava Yolları
4 Ocak 2025:
14.00 VakıfBank - Galatasaray Daikin
5 Ocak 2024:
13.00 Zeren Spor - Beşiktaş
15.00 Aydın B.şehir Bld. - Kuzeyboru
15.30 Aras Kargo - Eczacıbaşı Dynavit
17.00 Sarıyer Bld. - Keçiören Bld. Sigorta Shop
18.00 Bahçelievler Bld. - Nilüfer Belediyespor Eker
Sultanlar Ligi'nde 14. hafta maçları hangi kanalda?
İşte Vodafone Sultanlar Ligi'nde 14. hafta maçlarının yayıncı kanal bilgileri...
3 Ocak 2025:
17.00 Fenerbahçe Medicana - Türk Hava Yolları (TRT Spor Yıldız)
4 Ocak 2025:
14.00 VakıfBank - Galatasaray Daikin (TVF Voleybol TV)
5 Ocak 2025:
13.00 Zeren Spor - Beşiktaş (TRT Spor Yıldız)
15.00 Aydın B.şehir Bld. - Kuzeyboru (TVF Voleybol TV)
15.30 Aras Kargo - Eczacıbaşı Dynavit (TRT Spor Yıldız)
17.00 Sarıyer Bld. - Keçiören Bld. Sigorta Shop (TVF Voleybol TV)
18.00 Bahçelievler Bld. - Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Voleybol TV)