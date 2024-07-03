İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, faturasız müşterilerinin ihtiyacına ve bütçesine uygun, 7 ve 14 günlük yeni "Kolay Paket"ler oluşturdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

Vodafone, faturasız müşterilerinin ihtiyacına ve bütçesine uygun 7 ve 14 günlük yeni Kolay Paket'lerini ilk kez tanıttı. Buna göre, 7 gün geçerli Kolay Paket 3 GB, 14 gün geçerli Kolay Paket ise 5 GB mobil internet içerecek. Her iki üründe de 500'er dakika konuşma ve 100'er SMS hakkı bulunacak. 7 günlük Kolay Paket 170 lira, 14 günlük Kolay Paket 225 liradan satışa sunulacak. Yeni paketler, Vodafone mağazaları veya Vodafone Yanımda uygulamasından satın alınabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Faturasız dünyasında müşterilerin ihtiyaçlarına göre ve zenginleştirilmiş içeriklerde avantajlı teklifler sunduklarını belirtti.

Müşterilerin diledikleri zaman diledikleri şekilde hatlarını kullanmalarını destekleyen Vodafone Faturasız'ın, kişiye özel tekliflerle bütçe, ihtiyaç ve kullanıma göre şekillendiğini kaydeden Şahin, "Yeni kampanyamızda faturasız müşterilerimize 28 günlük yerine 7 ve 14 günlük olmak üzere iki yeni Kolay Paket seçeneği sunuyoruz. Amacımız, faturasız müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına çözüm yaratmak ve 'her cebe uygun' Kolay Paket'ler sunmak. Vodafone olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Vodafone Faturasız müşterileri, Kolay Paket'lerle TL yüklemesi yapmak yerine doğrudan diledikleri paketi kredi kartı ya da banka kartı ile satın alabiliyor, paket kapsamındaki hakları tükenene veya paketin süresi dolana kadar kullanım yapabiliyor. Ön ödemeli olarak satın alınan bu paketler, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, aşım yapma, kalan TL bakiyesinin istemsizce tükenmesi gibi sorunları da ortadan kaldırıyor. Vodafone Faturasız müşterileri, Kolay Paket tekliflerine Vodafone'un dijital kanalları, anlaşmalı bankaların çevrim içi kanalları ya da bayi kanalından ulaşabiliyor.