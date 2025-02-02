İzmir’in ezeli rakipleri Göztepe ve Karşıyaka, voleybol derbisinde karşı karşıya geliyor. Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele 3 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla konuk takım Karşıyaka’nın taraftarları salona alınmazken, Göztepe taraftarları maçı ücretsiz biletlerle izleyebilecek.

Ligde çıktığı 18 maçta 17 galibiyetle zirvede yer alan Göztepe, güçlü performansını sürdürmek isterken, 15 galibiyetle ikinci sırada bulunan Karşıyaka, rakibini mağlup ederek liderlik yarışında avantaj yakalamayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Karşıyaka’nın ev sahipliğinde oynanan maçı Göztepe 3-1 kazanmıştı.

Futbol ve basketbolda A takım düzeyinde uzun süredir karşılaşmayan iki kulüp, voleybolda geleneksel rekabeti sürdürüyor. Derbi öncesinde Göztepe ve Karşıyaka kulüpleri, sosyal medyada yapay zeka ile hazırladıkları videolarla birbirlerine göndermede bulunarak heyecanı artırdı. İzmir derbisinde büyük bir çekişme bekleniyor.