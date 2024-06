BOLOGNA (AA) - A Milli Futbol Takımı ile birlikte İtalya'da bulunan teknik direktör Volkan Demirel, ay-yıldızlı ekibin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) en az çeyrek final oynayabileceğine inandığını söyledi.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte düzenleyecek Türkiye'nin futbol elçisi de olan Volkan Demirel, "Çok heyecanlıyız. 2008 Avrupa Şampiyonası’nda çok güzel duygular yaşadık." dedi.

"Ben EURO 2024'e ülkemiz adına çok umutlu bakıyorum" diyen Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü benim oynadığımla şu dönem arasında çok büyük fark var. Daha çok yurt dışı tecrübesi olan, daha genç ama daha genç olmasına rağmen sahadaki olgunluğuyla hareket eden bir takıma sahibiz ve teknik direktörümüz de Montella. Ben kendisini çok takdir ediyorum. Hem Adana Demirspor'da hem de milli takımda yaptığı organizasyon başarılı. Milli takımımız adına iyi geçeceğini düşündüğüm bir turnuva olacak. Gruptan çıkacağımıza kesin gözüyle bakıyorum. Ama bu eleme maçlarında skor belli olmaz. Karşınızdaki rakip kim olursa olsun o anki şartlarla günün imkanları size skor getirir. Bu anlamda milli takımımızın en azından çeyrek veya yarı final göreceğini hayal ediyorum, umuyorum. İnşallah da düşündüklerimizi gerçekleştiririz, Hem ülke olarak hem futbol olarak buna ihtiyacımız var. Eminim ki tüm Türkiye birlik olup, bizim enerjimizle, takımımızın da oyunuyla Avrupa’da güzel bir ses getireceğiz."

Milli takım aday kadrosunu da değerlendiren Demirel, "Genç ama yetenek ve Avrupa tecrübesi olarak çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Biz oynarken çok aidiyet duygularına sahip insanlardık. Bu bayrağı, bu ülkeyi her zaman aklımızın en uç seviyesine taşıdık ve öyle mücadele ettik. Bu kalitenin yanında, bu aidiyet duygusu ile mücadele edersek bence kupaya bile bir elle dokunabiliriz gibi geliyor. Tamamen bu tarz kısa şampiyonalarda günlük performanslar, günlük yaşanabilecekler size skorları yansıtıyor. Öyle bir mutluluğa hasret kaldığımız için ben çok istiyorum. İnşallah bu sene istediklerimize kavuşacağız." şeklinde konuştu.





- Mourinho yorumu

Eski Fenerbahçeli kaleci, Portekizli Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli takımda teknik direktörlüğe getirilmesi hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"İsim olarak çok büyük bir isim. En ufak bir çocuğa bile sorsanız Mourinho ismini herkes biliyor. Tabii ki Türkiye’de bunun karşılığı reklam olarak çok büyük ama lig başlamadan, bu süreci görmeden yorum yapmak çok yanlış olur. İnşallah başarılı olur. Mourinho’nun gelmesine insanlar mutlu oluyor çünkü herkes bir başarı, bir hedef bekliyor. Bu hedefe götürülebilecek bir isim mi? Evet. Ama Türkiye, şartlar.. İsminiz ne olursa olsun doğru planlamayla hareket edilirse zaten başarı kaçınılmaz oluyor. İnşallah düşündükleri gibi bir sezon olur."









- "Kaskla bile tanınıyorum"

Volkan Demirel, Mourinho'nun imza gününde, Ülker Stadı çevresinde eşiyle birlikte motosiklet ile gezerken sarı-lacivertli taraftarların arasında kalmasının hatırlatılması üzerine ise, "Ben motor sevdalısı bir insanım. Eşimle beraber motorla gezmeyi seviyoruz. O kaskı korunma amacıyla takmıştık tamamen. O gün açıkçası unuttum, marinadaydık. Böyle bir kutlama olduğunu biliyordum ama o an aklımdan çıkmış. Girmiş bulunduk ama girince de taraftarlar tanıdı. Kaskla bile tanınıyorum. Bence buradan bakmak lazım olaya. Bunlar benim adıma çok mutluluk verici şeyler. Benim büyüdüğüm yer. Fenerbahçe’ye hayatımı borçluyum. O yüzden onların beni kaskla bile tanıması çok büyük mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.

Geride kalan sezon bitmeden Atakaş Hatayspor'dan ayrılan Demirel, yeni dönem için planları konusunda ise şunları söyledi:

"Şu an için plan yok. Çok zor bir dönemden geçtim. Elimden geldiği kadarıyla Hatay'ı bir yerlere taşımaya çalıştım, ki taşıdım da. O yüzden gönlüm çok rahat. Ligde de kalabildiler. Zaten her zaman kalacaklarını düşünüyordum. Ama tabii ki sonuç almadan bunu göremiyorsunuz. Ben 1 ay önce ayrıldım ama orada çok güzel duygular biriktirdim. O yüzden onlarla gurur duyuyorum. Bütün zorluklara rağmen ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar, bir gün bile şikayet etmediler. Bence bu sezon gönüllerin şampiyonu Hatayspor’dur. Ben de artık bir tecrübe edindim. Yaşanmışlıkları hafızaya alıp, kaydettik. Kendime biraz zaman vermek istiyorum çünkü çok yoruldum. Bu zamandan sonra da en doğru, en hayırlı yerde başlamak için çalışmalara devam edeceğiz."