Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Volkan Konak, 31 Mart’ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Sanatçının vefatı, hem ailesini hem de milyonlarca hayranını derinden sarsmıştı.

Aylar sonra sessizliğini bozan eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşine duyduğu derin özlemi dile getirdi.

“Kavuşmaların en ağırıdır, kaybettiklerimizi rüyada görmek”

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Selma Konak, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Kavuşmaların en ağırıdır, kaybettiklerimizi rüyada görmek.”

Bu paylaşımıyla binlerce takipçisinden kısa sürede taziye ve destek mesajı alan Konak, duygularını içtenlikle dile getirdi.

“O gece Türkiye Kuzey’in Oğlu’nu, ben ise canımı kaybettim”

Selma Konak, eşinin ölümünden sonra yaptığı ilk uzun paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

“30 Mart gecesi, kara, kapkara bir geceydi. O gece Türkiye Kuzey’in Oğlu’nu, ben ise canımı kaybettim.

İçim öylesine acıyor ki, bunu kelimelerle anlatmam imkânsız.

Bizim hikâyemiz sıradan bir aşk hikâyesi değildi; aşkın ta kendisiydi, gerisi sadece hikâyeydi.

Öyle bağlıydık ki birbirimize, her anı birlikte yaşadık, her şeyi birbirimize adadık.

Şimdi onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor.

Gözlerimde onun yüzü, kulaklarımda sesi var.

Karadeniz nasıl öksüz kaldıysa, ben de onsuz eksik kaldım.

Şair ruhlu, şiir sözlü Volkan’ım...

Vuslata giden yolda ayrılıklar da böyle yaşanıyor demek ki.

Ardında ‘hoşçakal’ bile diyemediğim, yarım kalmış, vedasız bir yalnızlık bıraktın.

Yeniden kavuşacağımız güne dek…”

Sevenlerinden destek yağdı

Selma Konak’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Volkan Konak’ın sevenleri, “Gerçek bir aşk hikayesiydiniz”, “Sözleriniz yürek dağladı”, “Volkan Konak hep kalbimizde yaşayacak” gibi mesajlarla desteklerini dile getirdi.

Kuzey’in Oğlu Volkan Konak unutulmuyor

Türk halk müziğinde kendine has tarzıyla milyonların gönlünde taht kuran Volkan Konak, “Mora”, “Göklerde Kartal Gibiyim”, “Aleni Aleni”, “Cerrahpaşa” gibi unutulmaz eserlere imza atmıştı.

Sanatçının ardından hayranları her fırsatta “Kuzey’in Oğlu”nu anmaya devam ediyor.