Şirketin ikinci çeyrek gelirleri, premium markalardaki artışlar ve finansal hizmetlerden gelen güç sayesinde yüzde 4,1 artarak 83,34 milyar Euro'ya ulaştı.

Volkswagen'in ikinci çeyrek gelirleri analistlerinin 82,19 milyar Euro tahminini aşarak 83,34 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu artış, daha az satışa rağmen daha kârlı premium markalardaki büyüme ve finansal hizmetlerdeki iş performansı sayesinde oldu.

Faaliyet kârında düşüş

Şirketin faaliyet kârı, kendi markasındaki çalışma çıkarma programı ve yüksek sabit aralıklar nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Faaliyet kârı, 5,60 milyar Euro'dan 5,46 milyar Euro'ya geriledi. Analistler, faaliyet kârının 5,22 milyar Euro'ya ulaşması, dolayısıyla bu düşüş beklentilerinin üzerinde oldu.

Faaliyet Marji Beklentilerin Altında

Volkswagen'in faaliyet marjı yüzde 6,6 olarak gerçekleşti ve yılın ilk yarısında yüzde 6,3 oldu. Mali İşler Müdürü Arno Antlitz, bu çalışmaların şirket beklentilerinde bulunduğunu belirterek, ikinci yarıda önemli maliyet azaltma çabalarının gösterilmesini vurguladı. Şirketin bu yıl için marj hedefi yüzde 6,5 ila yüzde 7 arasında kalmaya devam ediyor.

Volkswagen, maliyeti en aza indirmek ve kârlılığını artırmak için agresif adımlar atmayı planlıyor. Antlitz, “Altı ay sonra yüzde 6,3'lük bir getiri çok düşük. Hedeflerimize ulaşmak için yılın ikinci yarısında ve sonrasında önemli miktarda maliyet azaltma çabaları göstermemiz gerekecek” dedi.