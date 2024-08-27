Yunanistan’ın Volos kentinde sahil boyunca yüzlerce ölü balık deniz yüzeyini kapladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Volos'un sahilindeki bu endişe verici manzarayı gözler önüne serdi.

Ölü balıkların ölüm nedeni araştırılıyor

Yunan basınına konuşan uzmanlar, ölen balıkların tatlı su balıkları olduğunu ve yaklaşık bir haftadır devam eden toplu balık ölümlerinin, tatlı su balıklarının tuzlu deniz suyuna uyum sağlayamamasından kaynaklandığını belirtti. Bu durumun, bölgedeki akarsularla denize ulaşan tatlı su balıklarının deniz ortamında hayatta kalamamalarından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada yayımlanan bu görüntüler sonrasında, Yunan savcılığı bölgedeki deniz suyu kirliliğini ve balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere bir soruşturma başlattı.