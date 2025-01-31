Dünyanın en güvenli otomobilleri listesindeki eski efsane Volvo, bu yıl yapılan güvenlik testlerinde ilk 10’a bile giremiyor. Euro NCAP 2024 raporuna göre, en güvenli aile otomobilleri sıralamasında Alman ve Japon markaları öne çıkarken, Çinli ve Koreli otomobil markaları da araya girerek dikkatleri üzerine çekiyor.

Euro NCAP nedir?

Euro NCAP (Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı), araçların güvenlik testlerini gerçekleştiren bağımsız bir kurumdur. 1997'de kurulan Euro NCAP, araçlara çarpışma testleri uygulayarak güvenlik değerlendirmesi yapar. Önden, yandan ve direkt çarpışma senaryoları ile yapılan testlerde, araçlar 5 yıldızlı bir sistemle değerlendirilir. Testlerde elde edilen veriler sürücü, yolcu, çocuk ve yaya güvenliği başlıkları altında ayrı ayrı incelenir.

Güvenlik testlerinde değerlendirme kriterleri

Euro NCAP testlerinde, araçlar sadece genel güvenlik puanı değil, farklı güvenlik kategorilerinde de puan alır. Sürücü, yolcu, arka koltuk yolcuları, çocuk güvenliği ve yaya güvenliği gibi kriterlere göre araçlar derecelendirilir. Ayrıca araçların kaza sonrası içindekilerin hızla çıkarılabilmesi, acil çağrı sistemi gibi özellikler de güvenlik puanına katkı sağlar. Her yıl test kriterleri daha da zorlaşır, bu da geçmişte 5 yıldız almış bir aracın bugünün standartlarına göre daha düşük puanlar almasına neden olabilir.

En Güvenli Aile Otomobilleri

2024’teki güvenlik testlerinde, daha önce güvenlik konusunda en çok bilinen markaların (Volvo gibi) geride kalması, otomobil üreticilerinin artık sadece teknolojiden değil, aynı zamanda güvenlikten de sorumlu olduğunu gösteriyor. Euro NCAP’ın güvenlik raporu, otomobil dünyasında yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor.