Hizmette mükemmellik anlayışıyla 2009 yılından itibaren Doğuş Otomotiv ve Yüce Auto Yetkili Satıcısı ve Servisi olarak İzmir ve çevresindeki otomobil tutkunlarına hizmet veren Vosmer Otomotiv, Yeni Porsche Taycan lansman etkinliğini Vosmer Otomotiv Porsche showroomunda düzenledi. Düzenlenen lansmana Vosmer Yönetim Kurulu Başkanı Rikardo Aliberti, Didem Aliberti, Vosmer Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Eryüksel ve Doğuş Otomotiv Porsche Bölge Yöneticisi Sercan Alpay’ın yansıra İzmir’in iş ve cemiyet hayatından isimler katıldı.

2017 yılında Bornova lokasyonunda hizmete başlamasıyla birlikte; Bornova, Gaziemir ve Alsancak olarak toplam 60 bin metrekarelik üç farklı lokasyonda toplamda 7 marka ile hizmette mükemmellik ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Vosmer Otomotiv, %100 elektrikli Yeni Porsche Taycan’ı otomobil severlere tanıttı. Vosmer Bornova’nın Porsche showroomunda düzenlenen lansmana Vosmer Yönetim Kurulu Başkanı Rikardo Aliberti, Didem Aliberti, Vosmer Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Eryüksel ve Doğuş Otomotiv Porsche Bölge Yöneticisi Sercan Alpay’ın yanı sıra İzmir’in iş ve cemiyet hayatından isimler katılım gösterdi.

Sercan Alpay

Yeni Porsche Taycan yollara çıktı

Vosmer tarafından satışa sunulan %100 elektrikli Yeni Porsche Taycan, şehir içi sürüşlerinde 821 km’ye kadar menzil sunabiliyor. Yüzde 10’dan yüzde 80 doluluk seviyesine 18 dakikada ulaşabilen gelişmiş batarya sistemi sayesinde yeni Porsche Taycan, batarya ve menzil verimliliğinde de bir adım öne çıkıyor. Yeni Porsche Taycan, dört tekerlekten çekişli versiyonları dahil olmak üzere 9 farklı versiyon ve donanımla satın alınabiliyor.

Didem-Rikardo Aliberti