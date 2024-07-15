Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı karavancılardan sonra bu kez Vosvos tutkunlarını ağırladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA)- Eskişehir Eskivos Kulübü ve Pazaryeri Belediyesinin birlikte organizasyonunu gerçekleştirdiği Eskivos Kulübü yaz kampı etkinlikleri Küçükelmalı Tabiat Parkında gerçekleşti.

Türkiye’nin her ilinden Vosvos severlerin katıldığı etkinlikle Volkswagen otomobiller ilçe merkezinde ve köylerinde konvoy düzenlerken, araçlar Küçükelmalı Tabiat Parkında sergilendi.

5 yıldır kulüp üyeleri ile birlikte kamp yapıldığını söyleyen Eskivos Kulübü üyesi Serkan Ürencik, kulübün bu yıl yaz kampı için Küçükelmalı Tabiat Parkınının doğasıyla Vosvos grubuna hitap ettiğini belirtip, kampta sinema gösterimi, canlı müzik ve çeşitli yarışmaların yanı sıra çocuklara özel aktivitelerin olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin dört bir yanından 350’ye yakın misafir vosvos severin Küçükelmalı Tabiat Parkında geldiğini belirten Serkan Ürencik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Küçüklemalı Tabiat Parkındaki Eskivos Yaz kampına Bursa vosvos grubundan katılan Kadri Yılmaz ise Türkiye genelindeki bütün etkinliklere katılım sağladıklarını ifade etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise Eskivos üyelerine yaz kampı için Pazaryeri İlçesini tercih ettikleri için teşekkür etti.

Grup üyeleri kamp sonunda Küçükelmalı Tabiat Parkında çevre temizliği yaptı.