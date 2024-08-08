Instagram gibi yasaklı uygulamalara erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, sıklıkla VPN (Sanal Özel Ağ) hizmetlerine yöneliyor. Ancak bu tür hizmetlerin yanlış kullanımı kişisel ve finansal verilerinizi riske atabilir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, VPN kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerini açıkladı.

VPN'de dikkat edilmesi gerekenler

VPN Kullanımında Bilinçli Olun:** VPN uygulamaları, internet trafiğinizi şifreler ve farklı bir konumdan internete bağlanmanıza olanak tanır. Ancak, VPN uygulamalarının güvenli olup olmadığı önemlidir. Ücretsiz veya lisanssız VPN uygulamaları, kişisel bilgilerinizi toplayabilir ve zararlı yazılımlar içerebilir.

VPN'i Sadece Gerekli Durumlarda Kullanın:** VPN kullanımını sadece Instagram gibi yasaklı uygulamalara erişmek için kullanmanız önerilir. Instagram'dan çıkıp bankacılık veya e-ticaret gibi diğer hassas işlemler için VPN’i kapatmanız daha güvenli olacaktır. Bu, kişisel ve finansal bilgilerinizin korunmasına yardımcı olur.

Güvenilir VPN Sağlayıcıları Seçin: VPN uygulamalarını kullanırken, tanınmış ve güvenilir VPN sağlayıcılarını tercih edin. Güvenilir sağlayıcılar, kullanıcı verilerini koruma konusunda daha iyi güvenlik önlemleri sunar.

Uygulama İzinlerini Kontrol Edin: VPN uygulamasını indirirken, uygulamanın ne tür izinler talep ettiğini kontrol edin. Özellikle kişisel verilerinizi talep eden veya fazla izin isteyen uygulamalardan kaçının.

Düzenli Güncellemeler Yapın: VPN uygulamanızın en son sürümünü kullanın ve düzenli olarak güncellemeleri kontrol edin. Güncel yazılımlar, güvenlik açıklarını kapatma konusunda daha etkilidir.

Bilgisayar ve Telefon Güvenliğinizi Sağlayın: VPN kullanırken cihazlarınızın güvenliğini de göz ardı etmeyin. Antivirüs yazılımları ve güvenlik duvarı kullanarak cihazlarınızı koruyun.