Türkiye'de VPN kullanımıyla internet maliyetine her ay yaklaşık 948 milyon TL fazladan harcama yapılıyor.

Instagram'a erişim yasağıyla birlikte VPN kullanımında büyük bir artış yaşandı. Bu artış, internet kotasının daha hızlı tükenmesine ve dolayısıyla internet maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor. VPN, kullanıcıların internete güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlarken, veri şifrelemesi nedeniyle internet kotasında fazladan tüketim oluşturuyor. Peki, bu durum Türkiye’ye ne kadara mal oluyor?

VPN'in internet kotası üzerindeki etkisi

VPN, kullanıcıların internet üzerindeki verilerini şifreleyerek güvenli bağlantı sağlar. Ancak bu şifreleme işlemi, veri paketlerini büyütür ve internet kotasının daha hızlı dolmasına yol açar. Örneğin, 1 GB’lık bir veri transferi VPN kullanıldığında %10 ila %15 oranında artabilir ve 1,1 GB ile 1,15 GB arasında bir kullanım anlamına gelir. Bu artış, sınırlı internet kotası olan kullanıcılar için ciddi bir maliyet riski taşır.

Türkiye'de Instagram kullanımı ve VPN'in ekstra maliyeti

Türkiye’deki Instagram kullanıcıları, günde ortalama 1,1 saat platformda vakit geçiriyor ve bu da ayda yaklaşık 33 saatlik bir kullanım anlamına geliyor. 50,6 milyon Instagram kullanıcısının yarısının VPN kullanarak erişim sağladığını varsayarsak, ayda yaklaşık 25 milyon Instagram ziyareti gerçekleşiyor.

Bir saatlik Instagram kullanımı ortalama 600 MB veri harcarken, VPN ile bu veri kullanımı %15 artışla 759 MB’a çıkıyor. Bu durumda, 25 milyon kullanıcının günlük ekstra 99 MB veri harcaması, toplamda 2.475.000.000 MB yani 2.416.992,1875 GB fazladan tüketim anlamına geliyor.

Türkiye'ye Ekstra Maliyeti Ne Kadar?

World of Statistics verilerine göre Türkiye’de 1 GB internetin maliyeti 0,39 dolar yani yaklaşık 13,08 TL. Bu hesapla, VPN kullanımının günlük maliyeti yaklaşık 31 milyon 614 bin 258 TL, aylık maliyeti ise 948 milyon 427 bin 734 TL’ye ulaşıyor. Bu da VPN kullanımı nedeniyle Türkiye’de internet için her ay neredeyse 1 milyar TL fazladan harcama yapıldığını gösteriyor.