Çankırı'da vücuduna kene yapışması sebebiyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ali Akgün'ün vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Akgün, hastanede tedavi altına alındı.

Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edilen Akgün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsüne karşı uyarı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden korunmak için uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, kene yapışmasına karşı uyarıda bulundu. Keneyi hafife almanın ölümcül sonuçlara neden olabileceğini belirten Sarıkaya keneden korunmak için şunları önerdi:

Keneye çıplak elle dokunulmamalıdır.

Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmelidir.

Pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı, ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.

Oturulacak yerlere de açık renkli örtü serilmelidir.

Riskli alanlardan döndükten sonra kene olup olmadığını görmek için vücudun ve elbiselerin her yerine dikkatlice bakılmalıdır.

Vücudun özellikle diz arkası, koltuk altları, kulak arkası, ense, saç dipleri ve kasıklar dahil kontrol edilmeli ya da ettirilmelidir.

Çocukların vücutları da mutlaka kene yönünden kontrol edilmelidir.

Kene tutulumu ya da temas öyküsü varsa acilen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.