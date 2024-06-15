Kenya'da eşinin kefalet davasında hakimin kararına tepki gösteren polis, hakimi göğsünden ve kalçasından vurmuştu. Bugün yapılan açıklamada, hakimin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kenya’nın başkenti Nairobi’de perşembe günü bir polis, sahte beyanla zimmetine mal ve para geçirme suçlamasıyla yargılanan karısının yargılandığı açık mahkemede, karısının kefalet talebini reddeden hakimi kalçasından ve göğsünden vurmuş, olaya müdahale eden diğer polisler, saldırgan polisin olay sırasında öldürüldüğünü açıklamıştı.

Bugün yapılan açıklamada, ağır yaralanan hakimin hayatı kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, “Makadara Hukuk Mahkemeleri Baş Yargıcı Sayın Monica Kivuti'nin mahkemede uğradığı silahlı saldırı sonucu aldığı ağır yaralara karşı verdiği mücadeleyi kaybettiğini ulusumuza büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz” denildi.