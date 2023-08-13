Raporda, Wagner’in mali baskı altında olduğu ifade edilerek, “Wagner, mali baskı altında olduğu bir dönemde personel maaş giderlerinden tasarruf etmek amacıyla büyük olasılıkla küçülme ve yeniden yapılandırma sürecine doğru ilerliyor. Haziran 2023'teki başarısız isyandan bu yana Rus devleti, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in diğer bazı ticari çıkarlarına karşı harekete geçti. Kremlin'in artık grubu finanse etmemesi gerçekçi bir olasılık” denildi.



“BELARUS KAYNAKLARI ÜZERİNDE YÜK OLUŞTURABİLİR”



Rusya’nın Wagner’i finanse etmeyi durdurması durumunda Belarus’un devreye girebileceği ifade edilen raporda, “Eğer Rus devleti Wagner'e ödeme yapmayı keserse, ikinci en makul seçenek Belarus makamlarıdır. Ancak bu büyük güç (Wagner) Belarus'un mütevazı kaynakları üzerinde önemli ve potansiyel olarak istenmeyen bir yük oluşturacaktır” denildi.