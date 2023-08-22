Yevgeny Prigozhin’in dün Wagner’le ilişkili bir Telegram kanalından yayınlanan videosunda “Çalışıyoruz. Sıcaklık +50 - her şey istediğimiz gibi. Wagner PMC keşif ve arama faaliyetleri yürütüyor, Rusya'yı tüm kıtalarda daha da büyütüyor ve Afrika'yı daha da özgür kılıyor” açıklamasını yaptı. 23 Haziran’daki isyanından sonra ilk defa video paylaşan Yevgeny Prigozhin’in hangi ülkede olduğu veya videonun ne zaman çekildiği hakkında bilgi paylaşılmadı.



BRICS ZİRVESİ, GÜNEY AFRİKA'DA BAŞLIYOR



Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise BRICS Zirvesi görüşmeleri için bugün Güney Afrika’ya geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cingpin zirve için dün Güney Afrika’ya gelmişti. BRICS Zirvesi Kapsamında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderleri zirveye katılacak.

