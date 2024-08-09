Fed’in faiz indirimi beklentisi, Wall Street’te yeniden coşku yaratırken, uzmanlar bu coşkunun yeni bir tuzağa dönüşebileceği konusunda uyarıyor.

Fed'in faiz indirimi beklentisi: Piyasalarda yeni bir tuzağın işareti mi?

ABD’de hisse senedi piyasaları, Fed’in faiz oranlarını düşüreceği beklentisiyle yeniden hareketleniyor. Ancak bu beklenti, piyasalarda yeni bir tuzağın habercisi olabilir. Northwestern Mutual'dan Brent Schutte'nin ifadesiyle, "Herkes faiz indirimlerinin sihirli bir iksir olduğunu düşünüyor" ancak bu beklenti, yatırımcıları yanıltabilir.

Erken faiz indirimi beklentisi zayıfladı

MarketWatch’tan Joy Wiltermuth’un haberine göre, Wall Street’in Fed faiz indirimi arzusu, son dönemde piyasaları sarsan aşırı oynaklık ve durgunluk korkularıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Ancak bu haftaki gelişmeler, Fed'in faiz oranlarını hemen düşürme olasılığını zayıflatmış görünüyor. TCW’den Diane Jaffee, Fed'in aceleci bir hamle yapma niyetinde olmadığını belirterek, "Sanırım 'sıcak silah' olarak görülmek istemiyorlar; Fed’in yapmak istediği bu değil" diyor.

Fed’in Eylül ayındaki politika toplantısında faiz indirimi yapma olasılığı, son işsizlik verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte azalmış durumda. Temmuz ayında işsizlik oranının artması ve durgunluk sinyallerinin güçlenmesi, Fed'in faiz oranlarını düşürme baskısını arttırmıştı. Ancak, Fed’in 25 baz puanlık bir indirimi tercih edeceği görüşü, piyasada hakim olmaya devam ediyor.

İş gücü piyasası ve ekonomik beklentiler

Yatırımcılar, işsizlik oranının artması ve iş gücü piyasasının zayıflaması nedeniyle diken üstünde. Northwestern Mutual Wealth Management’tan Brent Schutte, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın yatırımcıları temkinli olmaya zorladığını belirtiyor: "Bence işgücü piyasası zayıflıyor ve yatırımcılar oynaklığa karşı hazırlıklı olmalı." Schutte, Fed’in faiz indirimlerinin ekonomiye sihirli bir dokunuş yapmasını beklemenin yanıltıcı olabileceğini vurguluyor.

Sihirli iksir umutları: Gerçekten bir çözüm mü?

Perşembe günü hisse senetlerindeki büyük sıçrama, piyasaları kısa vadede rahatlatsa da, uzmanlar bu iyimserliğin kalıcı olmayabileceği konusunda uyarıyor. CME FedWatch Tool'a göre, yatırımcılar Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını 50 baz puan düşürme olasılığını yüzde 60 olarak değerlendiriyor. Ancak, bu senaryo gerçekleşse bile, piyasalarda yeni bir oynaklık dönemi başlayabilir.

SocGen’den Jitesh Kumar, kısa vadeli faiz oranlarının durgunluk tarzı faiz indirimlerinin tamamen fiyatlandırıldığını ve bu durumun piyasalar için yeni bir risk oluşturabileceğini belirtiyor. Kumar, Wall Street’in agresif faiz indirimi beklentileriyle kendini aşmış olabileceğini ve ekonomik verilerin bu beklentiyi karşılamaması durumunda yeni bir kriz yaşanabileceğini öne sürüyor.

Ekonomik durum ve piyasalara etkisi

Wall Street, faiz indirimine olan yoğun beklentiyle yeniden hareketlenirken, uzmanlar bu beklentilerin piyasalarda yeni bir tuzağa dönüşebileceği konusunda uyarıyor. Northwestern Mutual'dan Schutte, "Yatırımcılara 'ya olursa'ları düşünmelerini tavsiye ediyorum" diyerek, piyasalardaki risklere dikkat çekiyor ve yatırımcıları daha temkinli olmaya çağırıyor.