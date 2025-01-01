Wanda Nara, 2024 yılına veda ederken Instagram hesabında dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Ayrılık ve mahkeme süreciyle gündeme gelen Nara, yaşadığı zorlukları ve 2025 için yeni hedeflerini paylaştı.

Ünlü isim Wanda Nara, 2024 yılını geride bırakırken Instagram hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile yaşadığı olaylarla sıkça gündeme gelen Nara, mahkeme süreçleri ve ayrılık haberleriyle son dönemde yoğun bir şekilde basının ilgisini üzerine çekmişti. 2024 yılına veda ederken, yaşadığı zorlukları ve yeni yıl için beklentilerini takipçileriyle paylaştı.

"Yapmadıklarım ve söylemediklerimle beni kirletmeye çalıştılar"

Paylaşımında imalı sözlere yer veren Nara, "Yapmadığım, söylemediğim ve anlatıldığı gibi olmadı şeylerle beni kirletmeye çalıştılar, asla kimseyi kandırmadım" diyerek yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Ayrıca, "Seçimim ne kadar zor olursa olsun her zaman önden gider ve doğruyu söylerim" sözleriyle karakterine olan güvenini vurguladı.

2025'te yeni bir başlangıç: "Hayatımın tadını çıkarmak istiyorum"

Wanda Nara, 2025 yılına dair umutlu bir mesaj da verdi. “Sağlığımı önemsiyorum ve çocuklarımın ve etrafımdaki herkesin iyiliğini önemsiyorum” diyerek ailesinin ve çevresinin önemine değindi. 2024’ün ona çok şey kattığını belirten Nara, "2025’te hayatımın tadını çıkarmak istiyorum" ifadeleriyle yeni yıldan beklentilerini dile getirdi.