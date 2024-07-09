Wanda Nara ve Mauro Icardi, yasak aşklarının ardından 27 Mayıs 2014'te dünyaevine girdi. Evlilikleri boyunca iki kız çocuğu sahibi olan çift, zaman zaman medyada ve sosyal medyada mutlu anlarıyla gündeme geldi. Ancak, 2022 yılının Eylül ayında Icardi çifti, evliliklerinin sona erdiğini açıkladı. Bu ayrılık sadece iki ay sürdü ve çift, tekrar bir araya gelerek ilişkilerine devam etti. Ancak, bu barışma da uzun sürmedi ve bir ay sonra tekrar ayrıldılar.

Takipten çıkardı

Son dönemde, Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi sosyal medyada takipten çıkardığı gözlerden kaçmadı. Bu hamle, hayranları ve medya tarafından çiftin arasının bozulduğunun ve boşanmanın kesinleştiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Sosyal medyada paylaşılan eğlenceli ve romantik anlarına rağmen, çiftin ilişkisinin ciddi bir kriz içinde olduğu düşünülüyor.

Servet davası iddiaları

Sosyal medyada yayılan başka bir iddia ise Wanda Nara'nın, Icardi'den tüm mülklerini kendisine devretmesini istediği yönünde. Bu iddia, çiftin ayrılık sürecinin sadece duygusal değil, aynı zamanda maddi boyutlarının da olduğunu gösteriyor. Çiftin servet paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve bu durumun ayrılık sürecini daha da zorlaştırdığı öne sürülüyor.