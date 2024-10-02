Arjantin basınında yer alan iddialara göre, çiftin boşanma sürecine girdiği yönündeki söylentiler, Wanda Nara'ya ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarıyla daha da güçlendi. Bu ses kayıtlarında, Wanda Nara'nın "Mauro'dan boşandığım için Arjantin’e geldim. Boşanmayı organize ediyorum, artık buna dayanamıyorum" ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.

"Artık dayanamıyorum"

Arjantin medyasına sızdırılan bu ses kayıtlarında, Wanda Nara’nın boşanma kararını netleştirdiği ve Arjantin’e dönmesinin bu sürecin bir parçası olduğunu belirttiği öne sürüldü. Nara’nın kullandığı "Artık buna dayanamıyorum" sözleri, çiftin evliliğindeki gerilimin boyutunu gözler önüne serdi.

Avukattan açıklama

Sızdırılan ses kayıtlarının ardından çiftin avukatı da önemli açıklamalarda bulundu. Nara’nın avukatı, "Mauro, Arjantin’e kızlarını görmek için geldi. Aynı evde kalmış olabilirler, ancak ayrı odalarda kaldılar. Birlikte akşam yemeği yemeleri oldukça normal, fakat ilişkilerinde bir uzlaşma söz konusu değil" diyerek çiftin boşanma sürecinde olduğunu doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

Icardi’nin Galatasaray’dan ayrılması gündemde

Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin boşanma iddiaları, sadece özel hayatlarıyla sınırlı kalmadı. Icardi'nin Galatasaray’daki geleceği de bu gelişmelerle birlikte yeniden tartışma konusu oldu. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Nara’nın boşanma kararı ve Arjantin’e dönüşü, Icardi’nin de Türkiye’den ayrılabileceği ihtimalini gündeme getirdi.