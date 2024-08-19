Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile boşanma kararı alan Wanda Nara, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nara'nın eski eşi Maxi Lopez ile buluştuğunu duyurduğu paylaşımı, birçok kişiyi şaşırttı.

Eski eşiyle buluştu

Arjantinli futbolcu Maxi Lopez ile Mauro Icardi, Arjantin milli takımında uzun yıllar yakın arkadaşlık yapmıştı. Ancak Wanda Nara, Lopez ile evlilik hayatını sonlandırıp Icardi ile yeni bir sayfa açmıştı. Bu yeni gelişmenin ardından Nara'nın Lopez ile buluşması, eski ilişkilerinin karmaşıklığını yeniden gündeme getirdi.

İşte o paylaşım...