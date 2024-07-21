Mauro Icardi ile ayrılığıyla gündemde olan ünlü model Wanda Nara, bu kez babası Andres Nara'nın gözaltına alınmasıyla gündemde. Arjantin medyasının haberine göre, Andres Nara (67), eşi Alicia Barbasola'ya (35) şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olay, birkaç komşunun evden gelen çığlıkları duyarak polisi aramasıyla ortaya çıktı.

Şiddet suçlarından sorgulanıyor

Polisin eve gelmesinin ardından, Alicia Barbasola, Nara'nın kendisine vurduğunu iddia etti. Polis ekipleri, Andres Nara'yı gözaltına alarak Tigre'deki karakola götürdü. Nara'nın, karakolda ağır yaralama ve şiddet suçlarından sorgulandığı belirtildi.

Polis raporlarına göre, Andres Nara'nın ağır yaralama ve şiddet suçlarından tutuklanabileceği ifade edildi. Olayın ardından Nara'nın başka bir kadınla ilişkisi olduğu ve bu kadına dair konuşmaların geçen hafta sızdırıldığı da hatırlatıldı.