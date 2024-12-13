Galatasaray’ın eski golcüsü Mauro Icardi’nin eski eşi, Wanda Nara, 38. yaş gününü kutladıktan sonra, 13 yaş genç sevgilisi L-Gante ve oğullarıyla unutulmaz bir tatil için Roma’ya gitti.

İşte tatilden gelen çarpıcı paylaşımlar!

Wanda Nara'nın çılgın doğum günü partisi

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Sosyal medyada büyük ilgi gören, havuza atladığı anlarla dikkatleri üzerine çeken Nara, 38. yaşını sevgilisi L-Gante ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Eğlenceli kutlama, Nara’nın paylaşımlarıyla büyük yankı uyandırdı.

İtalya’nın başkenti Roma’da romantik anlar

Doğum günü partisini geride bırakan Nara, tatil için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Sevgilisi L-Gante ve çocuklarıyla birlikte Roma sokaklarında romantik anlar yaşayan Nara, sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Kolezyum ve Aşk Çeşmesi önünde çekilen fotoğraflarına "Kalp" emojisiyle yorumlar ekleyerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyada büyük ilgi

Wanda Nara'nın tatil paylaşımları, sosyal medyada hızla yayıldı. Tatildeki her anı, Nara’nın hayranları tarafından beğenilerle karşılandı. "Bu aileyi ve dostları hayatım boyunca yanımda istiyorum" diyerek mutluluğunu dile getiren Nara, takipçilerine samimi bir mesaj verdi.

Tatilde aşk dolu anlar

Roma'da sevgilisiyle romantik anlar geçiren Wanda Nara, bu keyifli tatilinin her anını sosyal medya üzerinden paylaştı. Aşk Çeşmesi önündeki pozları, “Kalp” emojisiyle beğenileri toplarken, çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.