Warner Bros. Entertainment, Alan Moore ve Dave Gibbons'ın klasik çizgi romanından uyarlanan Watchmen Chapters 1 ve 2 animasyon filmleri için özel bir fragman yayınladı.

Fragman ve animasyon uyarlaması

Warner Bros, Watchmen Chapters 1 ve 2 için yaklaşık 40 saniyelik özel bir fragman paylaştı. Fragmanda, Doctor Manhattan, Nite Owl ve Rorschach gibi ikonik karakterlerin son zamanlarda işlenen süper kahraman cinayetlerinin ardındaki ismi merak etmeleri üzerine hikayeden çeşitli anlar sergileniyor. Fragman, kaynak materyale sadık bir uyarlama olacağına dair ipuçları veriyor.

Yayın tarihleri ve duyuru

Watchmen Chapters 1 ve 2 aynı anda yayınlanmayacak. Warner Bros'un açıklamasına göre Chapter 1 bu yılın sonlarına doğru izleyici ile buluşacak, Chapter 2 ise 2025 yılında yayınlanacak. Bu yeni animasyon Watchmen filmleri, ilk olarak San Diego Comic-Con 2023 fuarında duyurulmuştu.

Önceki Watchmen uyarlamaları

Watchmen'in animasyon uyarlaması, Moore ve Gibbons'ın hikayesinden yola çıkan ilk proje değil. 2009 yılında Zack Snyder tarafından yönetilen canlı çekim film, ilk uyarlama olma özelliğini taşıyor. Daha sonra, 2019'da HBO, orijinal anlatıdaki olaylardan çok sonra geçen ve başarılı bir hikaye anlatan Watchmen TV dizisini yayınladı. Her iki proje de farklı nedenlerle övgü ve eleştiriler aldı.

Watchmen Chapters 1 ve 2'nin hayranların beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı merak konusu. İlk fragman, kaynak materyale yakın duran bir uyarlama vaat ederken, Warner Bros’un bu projeyle nasıl bir etki yaratacağı heyecanla bekleniyor. Animasyonun, çizgi romanın ruhunu ve derinliğini yakalayıp yakalayamayacağı, serinin gelecekteki başarısını belirleyecek önemli bir faktör olacak.