Şirket, yalnızca 7 milyar dolarlık bir artışla bu önemli dönüm noktasına ulaşarak, dünyanın en değerli şirketlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Berkshire Hathaway'in trilyon dolarlık yarışı

Dow Jones Market Data'ya göre, Berkshire Hathaway'in piyasa değeri, salı günü kapanışında 993 milyar dolara yükseldi. Bu durum, şirketin 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan dokuzuncu şirket olmasına sadece 7 milyar dolar kaldığını gösteriyor. Warren Buffett'in önderliğindeki Berkshire Hathaway, Apple, Microsoft, Amazon, ve Tesla gibi teknoloji devlerinin de yer aldığı bu seçkin gruba katılmak için gün sayıyor.

Berkshire Hathaway'in başarı hikayesi

Berkshire Hathaway, 2024 yılı başından bu yana piyasa değerini yaklaşık 218 milyar dolar artırarak trilyon dolarlık kulübe bir adım daha yaklaştı. Bu artış, American Express, McDonald’s, Cisco Systems, Wells Fargo ve Progressive gibi büyük Amerikan şirketlerinin toplam piyasa değerini bile geride bıraktı. Şirketin Class A hisseleri bu yıl yüzde 27,4 artışla 691.349 dolar seviyesine ulaşırken, Class B hisseleri ise yüzde 29,2 artarak 460,63 dolara yükseldi.

Warren Buffett'in stratejik hamleleri

19. yüzyılda bir tekstil üreticisi olarak kurulan Berkshire Hathaway, Warren Buffett'in 1960'ların ortasında şirketin kontrolünü ele almasıyla büyük bir dönüşüm geçirdi. Şirket, sigorta sektörüne odaklanarak büyüme yolunda dev adımlar attı. Son dönemde ise, Apple ve Bank of America'daki hisselerini azaltan Berkshire Hathaway, kısa vadeli Hazine bonolarına yöneldi. Bu strateji, şirketin Federal Rezerv'den daha fazla Hazine bonosu tutmasına neden oldu.