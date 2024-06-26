İSTANBUL (AA) - Watsons Türkiye, "Watsons İyilik Hareketi" çatısı altında gerçekleştirdiği tüm çalışmaları içeren ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladığını duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Watsons Türkiye, yayımladığı ilk raporu "Watsons İyilik Hareketi" çerçevesinde "çevresel", "toplumsal" ve "ekonomik" olmak üzere üç ana sürdürülebilirlik başlığı altında topladı.

Watsons'ın Türkiye'deki sürdürülebilirlik alanında attığı adımlara ve projelere yer verilen rapor ile şirket, güzellik ve kişisel bakım perakende sektöründe bir dönüşüm başlatmayı amaçlıyor.

Çevre ile ilgili projelerini "Watsons İyilik Hareketi Daha İyi Bir Geleceğe Çağırıyor" çatısı altında sürdüren Watsons Türkiye, sera gazı emisyonlarının tespiti ve azaltımı konusunda önemli girişimlerde bulunuyor. Şirket, sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 2018 kriterine kıyasla yüzde 50,4 azaltmayı taahhüt ediyor.

- 78 ton atık geri dönüştürüldü

2025'e kadar plastik ambalajlarında en az yüzde 20 geri dönüştürülmüş plastik içerik kullanmayı hedefleyen Watsons, 2022'de yürütülen geri dönüşüm ve geri kazanım çalışmalarından 78 ton atık geri dönüştürerek 1 milyon lira tasarruf etti.

"Watsons İyilik Hareketi Ormanlarımızı Büyütmeye Çağırıyor" projesi kapsamında da 2022'de Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) işbirliği ile 76 bin 580 fidan bağışlandı. Watsons, bu projeyle 2030'da 1 milyon fidan bağışına ulaşmayı hedefliyor.

Watsons, hayvan refahı çalışmalarını ise "Watsons İyilik Hareketi Hayvan Sevgisini Büyütmeye Çağırıyor" başlığı altında yürütüyor. 2019'dan beri yürüttüğü "Pati Dostu Watsons" projesiyle çevreye duyarlı, patili dost sahibi ve hayvansever müşterilere ulaşan şirket, 2030'a kadar 200 mağazasında kedi ve köpekler için kulübe, mama ve su kapları yerleştirmeyi planlıyor.

- 2022'de kadın çalışan oranı yüzde 80

Watsons, kadın çalışan oranını yüksek tutmanın yanı sıra iş ortaklarını da kadın çalışan sayılarını artırmaları için teşvik ediyor. 2022'de kadın çalışan oranı yüzde 80'e, kadın yönetici oranı ise yüzde 57'ye ulaşan Watsons Türkiye, "Watsons İyilik Hareketi Kadın İstihdamını Artırmaya Çağırıyor" projesi kapsamında, kadın çalışan oranı yüzde 50'nin altında olan üretici firmaları ziyaret ederek, şirketleri bu alana yatırıma teşvik ediyor.

Watsons, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) işbirliği ile kadınların ekonomik olarak güçlenmelerine ve yerel üretime destek olmak amacıyla kadın kooperatiflerinde el emeği ile üretilen ürünleri, hiçbir kar elde etmeden mağazalarında, şirketin web sitesinde ve mobil uygulamasında müşterileriyle buluşturuyor.

2022'de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) sertifikalı ürün oranı yüzde 45 olan Watsons, müşterilerine 450'den fazla sürdürülebilir yaşam ürünü sundu. Şirket, müşterilerine sunduğu sürdürülebilir yaşam ürün çeşitliliğini her yıl artırmayı hedeflerken, plastik tüketimini azaltmayı taahhüt ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, bilinçli tüketiciliğin, çevre yönetiminin ve toplumsal kaygıların ön safhalarda yer aldığı bir çağda şirket olarak, sorumlu kurumsal uygulamaları ve sürdürülebilir bir geleceğe bağlılığı misyon edindiklerini belirtti.

Bu raporu sunmaktan gurur duyduklarını aktaran Yurddaş, "Türkiye'nin önde gelen güzellik ve kişisel bakım perakendecisi olarak faaliyetlerimizin, çevre, çalışanlarımızın refahı, hizmet verdiğimiz toplumlar ve ekonomi üzerinde yaratabileceği etkinin farkındayız. Bu rapor, karbon ayak izimizi en aza indirmeye, toplumsal refahı artırmaya ve yaşadığımız dünyaya olumlu katkıda bulunmaya yönelik sürekli çabalarımızın bir kanıtı." değerlendirmesinde bulundu.

Yurddaş, "Raporda, tüm iş süreçlerimizde ve operasyonlarımızda atıkları azaltmaya, kaynakları korumaya ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye yönelik devam eden girişimlerimiz yer alıyor. Raporumuzla, sürekli iyileştirme taahhüdümüzü vurgulayarak sürdürülebilirlik çabalarımıza ilişkin şeffaf ve dürüst bir açıklama sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza sürdürülebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk kültürünü benimsetmek için 'Watsons İyilik Hareketi' kapsamında yürüttüğümüz projelerimiz de bulunuyor." ifadelerini kullandı.