Kanada merkezli hikaye yazma ve okuma platformu Wattpad, Türkiye'de siteye erişim yasağı getirilmesiyle ilgili olarak, "Bu durum bizim tarafımızda bir teknik sorunla ilgili değil," açıklamasını yaptı. Açıklamada ayrıca, "Durumu ve Türkiye'deki Wattpad kullanıcılarının erişimini yeniden sağlama seçeneklerini değerlendiriyoruz," ifadeleri yer aldı.

Wattpad'den birkaç yazar transfer eden Ephesus Yayınları'ndan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Perşembe günü yapılan açıklamada, kararın üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, "Platformda bulunan zararlı içeriklerin kaldırılması ve yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece platformun okurlara açılması daha uygun olacaktır," denildi.

Açıklamada ayrıca, "Mahkeme kararına itiraz edebilmek veya karşılık verebilmek için Wattpad'in Türkiye'de bir ofis açması gerektiğini düşünüyoruz. Wattpad'i bu konuda harekete geçmeye ve süreci takip etmeye davet ediyoruz," ifadeleri yer aldı.

Wattpad'in Türkiye'de neden yasaklandığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, platformdaki içerikler geçtiğimiz haftalarda bazı medya organlarınca sert bir dille eleştirilmişti. Kanada'nın Toronto kentinde 2006 yılında kurulan Wattpad, kısa sürede popülerlik kazanarak dünya genelinde tanınmıştı. Geçtiğimiz salı günü Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar doğrultusunda Türkiye'de erişim yasağı getirilmişti.