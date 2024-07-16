Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, hikaye ve şiir paylaşım platformu Wattpad’e erişimi 12 Temmuz 2024 itibarıyla engelledi. Bilişim hukukçusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Türkiye'nin bu konuda öncü olduğunu belirtti.

Türkiye, çevrimiçi hikaye ve şiir paylaşım platformu Wattpad’e erişim engeli getirdi. 12 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6507 sayılı karar ile alınan engelleme kararı, bilişim hukukçusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz tarafından "dünyada Wattpad’i erişime engelleyen ilk ülke" ifadesiyle değerlendirildi.

Wattpad, kullanıcıların hikayelerini ve şiirlerini paylaşabildiği popüler bir çevrimiçi platformdur. Ancak, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin 12 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6507 sayılı kararı doğrultusunda, Wattpad’e Türkiye'den erişim engellendi. Engellemenin nedenine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da, bu kararın çeşitli hukuki ve içerik düzenlemeleriyle ilgili olduğu ifade ediliyor.

Bilişim hukukçusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, bu erişim engeli hakkında açıklamalarda bulundu. Akdeniz, "Wattpad’i herhalde dünyada erişime engelleyen ilk ülke olduk" diyerek, Türkiye'nin bu konuda öncülüğünü vurguladı. Akdeniz, internet özgürlüğü ve erişim engellerinin küresel düzeyde nasıl bir etki yarattığına dair değerlendirmelerde bulundu.

Wattpad, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olup, amatör yazarlar ve okuyucular arasında önemli bir etkileşim platformu olarak biliniyor. Türkiye'deki erişim engeli, hem yazarlar hem de okuyucular için büyük bir kesintiye yol açabilir. Kullanıcılar, platformda yayınladıkları eserlerine erişimde sıkıntı yaşarken, edebi paylaşımlarının nasıl sürdürüleceği konusunda belirsizlikler yaşıyor.

Bu erişim engeli, internet özgürlüğü ve dijital içerik düzenlemeleri açısından önemli bir hukuki tartışma yarattı. Erişim engellerinin, bireysel özgürlükler ve bilgiye erişim hakkı üzerindeki etkileri, çeşitli hukukçular ve insan hakları savunucuları tarafından eleştiriliyor. Prof. Dr. Akdeniz ve diğer uzmanlar, bu tür kararların internet özgürlüğünü nasıl etkilediğine dair uyarılarda bulunuyor.