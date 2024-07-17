Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, popüler hikâye ve şiir paylaşım platformu Wattpad’e erişim engeli getirdi. Kararın gerekçesi açıklanmazken, engelin “çocukları zararlı içeriklerden korumak” mı yoksa “kamu düzenini korumak” için mi alındığı belirsizliğini koruyor.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin yürüttüğü Engelli Web sitesine göre yazarların hikâyelerini paylaştığı ve okuyucuların bu hikayeleri keşfettiği çevrimiçi platform Wattpad’e erişim engeli 12 Temmuz 2024 tarihli kararla uygulandı.

Bilişim hukukçusu ve İfade Özgürlüğü Derneği kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi. Akdeniz, “Wattpad’i erişime engelleyen ilk ülke olduk. Yasaklar ülkesi Türkiye’de henüz ‘çocukları zararlı içeriklerden korumak’ mı yoksa ‘kamu düzenini korumak’ için mi Wattpad erişime engellendi, belli değil” ifadelerini kullandı.

Meşhur okuma ve yazma platformu Wattpad'i herhalde Dünyada ilk erişime engelleyen ülke olduk. Yasaklar ülkesi Türkiye'de henüz "çocukları zararlı içeriklerden korumak" mı yoksa "kamu düzenini korumak" için @wattpad erişime engellendi, belli değil. https://t.co/ZUBLRtjMl2 — Yaman Akdeniz (@cyberrights) July 16, 2024

Wattpad nedir?

Wattpad, kullanıcıların kendi yazdığı hikâyeleri ve şiirleri paylaştığı, diğer kullanıcıların ise bu içerikleri okuyabildiği bir platformdur. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan bu platform, özellikle gençler arasında popüler.

Kararın yansımaları

Kararın ardından, Wattpad kullanıcıları ve ifade özgürlüğü savunucuları sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Wattpad’in Türkiye’de erişime engellenmesi, platformun kullanıcıları arasında hayal kırıklığı yarattı ve sansür tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Erişim engelleri ve ifade özgürlüğü

Türkiye’de internet sitelerine getirilen erişim engelleri, son yıllarda sıkça tartışılan konulardan biri oldu. İfade özgürlüğü savunucuları, bu tür kararların bilgiye erişimi kısıtladığını ve demokratik değerlere zarar verdiğini söylüyor.

Wattpad’in erişime engellenmesi kararı, Türkiye’nin sansür uygulamalarını ve internet özgürlüğüne yönelik kısıtlamalarını yeniden gündeme getirdi. Bu tür kararların gerekçelerinin açıklanması ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi, ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı açısından önem taşıyor.