2024 yılında çalışanların ruh halini etkileyen küresel belirsizlikler devam ederken, Wellbees'in hazırladığı 2024 Esenlik Haritası önemli veriler ortaya koydu. Dünya genelinde 100'den fazla ülkede 250 binden fazla çalışanın kullandığı bu kurumsal esenlik çözümü, özellikle kaygı ve stres ile başa çıkmanın çalışanlar arasında giderek daha fazla önem kazandığını gösterdi.

Başvuru oranı %34 arttı

Wellbees’in verilerine göre 2024 yılında psikologlara başvuran çalışanların %19,5’i kaygı nedeniyle başvuruda bulundu. Bu oran, bir önceki yıla göre %34 artış gösterdi. Kaygıyı takip eden diğer başvuru nedenleri arasında %15,9 ile evlilik ve romantik ilişkiler yer alırken, %12,1 ile stresle başa çıkma da çalışanların yoğun ilgisini çekti. Özellikle stres için yapılan başvurularda %50,5 oranında artış gözlemlendi.

Kadınlar ve Y kuşağı öne çıkıyor

Psikologlardan destek alan çalışanların %70,9’unu kadınlar oluştururken, başvuranların %65,2’si Y kuşağından. Bu kuşağı, %30 ile Z kuşağı ve %4,8 ile X kuşağı takip ediyor.

Çalışanların %51,2’si diyetisyenlere kilo kontrolü için başvurdu. Bu oran bir önceki yıl %37,6 iken, 2024'te ciddi bir artış gösterdi. Sağlıklı beslenme alışkanlığı %19,7 ile ikinci sırada yer alırken, egzersiz ve sporcu beslenmesi başvuruları ise %8,5 oranında gerçekleşti. Diyetisyen desteği alan çalışanların büyük kısmını kadınlar (%71,2) ve Y kuşağı (%68,3) oluşturdu.

Erkekler spor eğitmenlerine daha fazla başvuruyor

2024 yılında erkek çalışanların Wellbees’in spor eğitmenlerine olan ilgisi arttı. Spor alışkanlığı motivasyonu için yapılan başvurular, bir önceki yıla göre %39 artarak zirveye çıktı. Kuvvet-kondisyon ve sıkılaşma talepleri ise bu motivasyonu takip etti. Erkek çalışanların %45,2’si spor eğitmenlerinden destek aldı. Spor alanında başvuranlar arasında Y, Z ve X kuşakları sırasıyla yer aldı.

2024 Esenlik Haritası, iş dünyasında çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlığını korumak için profesyonel destek arayışlarının arttığını gösteriyor. Kaygı ve stresle başa çıkma ihtiyacı her geçen gün daha fazla dikkat çekerken, spor ve diyet gibi alanlarda da sağlıklı yaşam hedefleri öne çıkıyor.