Şirketin %100 hissesi, Heyal Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vahdettin HEYAL tarafından devralındı.

Yıllık 5 milyon doları aşan ihracat hacmiyle dikkat çeken WELS, bundan sonraki süreçte faaliyetlerini HEYAL Holding çatısı altında sürdürecek.

Vahdettin HEYAL yaptığı açıklamada:

“WELS’in ihracattaki başarısını, Heyal Holding’in global vizyonuyla buluşturarak yeni pazarlarda daha güçlü adımlar atacağız,” dedi.

Bu birleşme, iki markanın üretim, uluslararası lojistik ve dış ticaret alanlarındaki gücünü birleştirerek uluslararası pazarlarda daha geniş bir etki oluşturmayı hedefliyor.