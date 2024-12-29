2024'ün son Premeir Lig karşılaşmaları kapsamında Liverpool, West Ham karşısında bugün deplasman mücadelesine çıkacak.
Maç bilgileri:
- Tarih: 29 Aralık 2024, Pazar
- Saat: 20:15
- Stadyum: Olimpiyat Stadyumu, Londra
- Yayın: beIN Sports 3
Premier Lig'in 19. hafta mücadelesinde, West Ham evinde Liverpool'u ağırlayacak. Maç, futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, iki takımın ilk 11'leri de belli oldu. Karşılaşma, Liverpool için 3 puan alarak ikinci sıradaki Nottingham Forest ile olan farkı korumak adına önemli bir fırsat olurken, West Ham ise son maçta kazandığı galibiyeti bir seriye dönüştürmeyi hedefliyor.
West Ham-Liverpool maç kadrosu:
- West Ham: Areola, Wan-Bissaka, Coufal, Kilman, Mavropanos, Emerson, Alvarez, Soler, Paqueta, Bowen, Kudus
- Liverpool: Allison, Gomez, Van Dijk, Diaz, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Robertson, Gravenberch, Alexander-Arnold
Öne çıkan eksikler:
- Liverpool: Konate ve Bradley sakatlıkları nedeniyle maça çıkamayacak.
- West Ham: 7 Aralık 2024'te bacağı kırılan Michail Antonio forma giyemeyecek.
Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ