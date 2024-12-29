2024'ün son Premeir Lig karşılaşmaları kapsamında Liverpool, West Ham karşısında bugün deplasman mücadelesine çıkacak. 

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Maç bilgileri:

  • Tarih: 29 Aralık 2024, Pazar
  • Saat: 20:15
  • Stadyum: Olimpiyat Stadyumu, Londra
  • Yayın: beIN Sports 3

Premier Lig'in 19. hafta mücadelesinde, West Ham evinde Liverpool'u ağırlayacak. Maç, futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, iki takımın ilk 11'leri de belli oldu. Karşılaşma, Liverpool için 3 puan alarak ikinci sıradaki Nottingham Forest ile olan farkı korumak adına önemli bir fırsat olurken, West Ham ise son maçta kazandığı galibiyeti bir seriye dönüştürmeyi hedefliyor.

West Ham-Liverpool maç kadrosu:

  • West Ham: Areola, Wan-Bissaka, Coufal, Kilman, Mavropanos, Emerson, Alvarez, Soler, Paqueta, Bowen, Kudus
  • Liverpool: Allison, Gomez, Van Dijk, Diaz, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Robertson, Gravenberch, Alexander-Arnold

Öne çıkan eksikler:

  • Liverpool: Konate ve Bradley sakatlıkları nedeniyle maça çıkamayacak.
  • West Ham: 7 Aralık 2024'te bacağı kırılan Michail Antonio forma giyemeyecek.

Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ