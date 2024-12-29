2024'ün son Premeir Lig karşılaşmaları kapsamında Liverpool, West Ham karşısında bugün deplasman mücadelesine çıkacak.

Maç bilgileri:

Tarih: 29 Aralık 2024, Pazar

29 Aralık 2024, Pazar Saat: 20:15

20:15 Stadyum: Olimpiyat Stadyumu, Londra

Olimpiyat Stadyumu, Londra Yayın: beIN Sports 3

Premier Lig'in 19. hafta mücadelesinde, West Ham evinde Liverpool'u ağırlayacak. Maç, futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, iki takımın ilk 11'leri de belli oldu. Karşılaşma, Liverpool için 3 puan alarak ikinci sıradaki Nottingham Forest ile olan farkı korumak adına önemli bir fırsat olurken, West Ham ise son maçta kazandığı galibiyeti bir seriye dönüştürmeyi hedefliyor.

West Ham-Liverpool maç kadrosu:

West Ham: Areola, Wan-Bissaka, Coufal, Kilman, Mavropanos, Emerson, Alvarez, Soler, Paqueta, Bowen, Kudus

Areola, Wan-Bissaka, Coufal, Kilman, Mavropanos, Emerson, Alvarez, Soler, Paqueta, Bowen, Kudus Liverpool: Allison, Gomez, Van Dijk, Diaz, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Robertson, Gravenberch, Alexander-Arnold

Öne çıkan eksikler:

Liverpool: Konate ve Bradley sakatlıkları nedeniyle maça çıkamayacak.

Konate ve Bradley sakatlıkları nedeniyle maça çıkamayacak. West Ham: 7 Aralık 2024'te bacağı kırılan Michail Antonio forma giyemeyecek.

Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.