Premier Lig ekibi West Ham United, İspanyol teknik adam Julen Lopetegui ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, hedeflere uyumsuzluk nedeniyle bu kararı aldığını belirtti.

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, teknik direktör Julen Lopetegui'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Kulübün resmi açıklamasında, "2024/25 sezonunun ilk yarısının kulübün hedefleriyle uyumsuz olduğu ve bu nedenle hedeflere odaklanmak amacıyla hareket edildiği" ifade edildi. Bu açıklama, kulübün teknik direktör değişikliğine gitmesinin gerekçesini ortaya koydu.

Julen Lopetegui'nin ayrılığı ve yerine gelecek isim

West Ham United, Lopetegui ile yollarını ayırırken, takımın geleceği için yeni bir isimle anlaşma sağladı. The Athletic'in haberine göre, eski Chelsea teknik direktörü Graham Potter, West Ham ile 2.5 yıllık bir sözleşme imzalayacak ve cuma günü oynanacak olan İngiltere Federasyon Kupası'ndaki Aston Villa maçında takımın başında olacak.