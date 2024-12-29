Premier Lig’in 19. haftasında lider Liverpool, West Ham’ı deplasmanda 5-0’lık net bir skorla mağlup etti. Arne Slot’un öğrencileri, üst üste 14. maçında da mağlubiyet yüzü görmezken puanını 45’e yükseltti. Maç fazlası olmamasına rağmen en yakın takipçileri Nottingham Forest’a 8, Chelsea’ye ise 9 puan fark attılar.

İlk yarıda üç gol birden

Londra Stadyumu’nda oynanan mücadelede Liverpool, ilk yarıda etkili bir performans sergiledi.

30. dakika: Luis Diaz, attığı golle perdeyi açtı.

Luis Diaz, attığı golle perdeyi açtı. 40. dakika: Salah’ın çalımlarla hazırladığı pozisyonda Gakpo farkı ikiye çıkardı. Gakpo, son 4 maçta üçüncü golünü kaydetti.

Salah’ın çalımlarla hazırladığı pozisyonda Gakpo farkı ikiye çıkardı. Gakpo, son 4 maçta üçüncü golünü kaydetti. 44. dakika: Mohamed Salah sahneye çıkarak hem gol hem asist yaptı. Bu performansıyla, Premier Lig tarihinde bir sezonda sekiz farklı maçta gol ve asist üreten ilk oyuncu oldu.

İlk yarı 3-0’lık Liverpool üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda dominasyon sürdü

Liverpool, ikinci yarıya da hızlı başladı:

54. dakika: Alexander-Arnold ceza sahası dışından muhteşem bir gol atarak skoru 4-0’a taşıdı.

Alexander-Arnold ceza sahası dışından muhteşem bir gol atarak skoru 4-0’a taşıdı. 84. dakika: Salah’ın asistinde Jota, maçın son golünü kaydetti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Liverpool sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Liverpool’dan güçlü mesaj

Bu sonuçla Liverpool, yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı ve liderliğini pekiştirdi. West Ham ise dört maç sonra mağlubiyetle tanışarak 23 puanda kaldı.

Sonraki maçlar

Liverpool, 2025 yılında Premier Lig’deki ilk maçında ezeli rakibi Manchester United’ı ağırlayacak.

West Ham ise Manchester City deplasmanına konuk olacak.