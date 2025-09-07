Apple’ın iOS 26 güncellemesiyle birlikte WhatsApp, kullanıcı arayüzünü baştan aşağı yeniliyor. Liquid Glass tasarım dili ile modern, şeffaf ve dinamik bir görünüm kazanan uygulama, kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

iOS 26 Güncellemesi ve WhatsApp Beta Sürümü

WhatsApp, iOS platformu için 25.24.10.70 numaralı beta sürümünü yayımlayarak iOS 26’ya uyum sürecini başlattı. Daha önce iOS 18 SDK’sına geçişte benzer bir süreç uygulanmıştı. Bu yenilik, kullanıcıların uygulamayı daha akıcı ve sistemle uyumlu şekilde deneyimlemesini sağlayacak.

Liquid Glass Tasarım Diline Geçiş

Liquid Glass tasarım dili, ışık altında değişen yansıma efektleri ve yarı saydam görünümleri ile öne çıkıyor. WhatsApp’ta butonlar, menüler ve alt gezinme çubuğu gibi bölümlerde şeffaflık ögeleri kullanılacak. Bu tasarım, kullanıcıların uygulamayla etkileşimini artırmayı ve daha modern bir görünüm sunmayı amaçlıyor.

Test Süreci ve Kullanıcı Beklentileri

Yeni tasarımın tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz kesinleşmedi. Test süreci devam ederken, kullanıcılar iOS 26 çıkışıyla birlikte WhatsApp’ta daha modern ve akıcı bir deneyim yaşayacak.