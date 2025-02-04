WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirecek bir yenilik duyurdu. Popüler mesajlaşma uygulaması, “bir kez görüntüle” özelliğini güncelleyerek, tek seferlik fotoğraf, video ve sesli mesajların yalnızca ana cihazda değil, bağlı diğer cihazlarda da görüntülenebilmesini sağladı. Bu önemli değişiklik, özellikle birden fazla cihaz kullananlar için büyük kolaylık sunuyor.

Yeni özellik ile artık bağlı cihazlardan görüntüleme mümkün

Daha önce yalnızca ana cihazdan erişilebilen tek seferlik içerikler, WhatsApp Web, masaüstü uygulaması ve bağlı diğer cihazlar üzerinden de açılabilecek. Örneğin, bir WhatsApp kullanıcısı telefonuna gelen bir “bir kez görüntüle” mesajını, bilgisayarında, tabletinde veya başka bir telefonunda da görüntüleyebilecek. Bu gelişme, çoklu cihaz kullanımını daha verimli hale getirecek.

Gizlilik korunuyor: Ekran görüntüsü almak hâlâ yasak

Yeni özellik ile birlikte, gizlilik önlemleri de aynı şekilde korunuyor. Gönderilen tek seferlik medya içeriklerinin ekran görüntüsü alınamayacak ve kaydedilemeyecek. WhatsApp, kullanıcıların güvenliğini ön planda tutarak bu önemli güvenlik tedbirlerini sürdürüyor.

Test aşamasında

Şu an için iOS beta sürümünde test aşamasında olan bu yenilik, kısa süre içinde Android ve diğer platformlara da geleceği öngörülüyor. WhatsApp, bu özelliği tüm kullanıcılar için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.