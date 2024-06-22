Bu güncellemeyle birlikte kullanıcı deneyimi iyileştirilerek üç yeni özellik eklenmesi planlanıyor. Yeni güncellemeyle birlikte Windows'taki WhatsApp arayüzü daha canlı hale gelecek.

Güncelleme detayları

Yeni güncellemeyle birlikte kişilerin listesi menü içinde gizlenebilecek. Sohbet tam ekran alanağı kaplayacak ve menü üzerinden tıklanarak kişi listesi kolayca geri getirilebilecek. Ayrıca, sohbetler yeni bir pencerede açılabilecek ve sohbet penceresi daha basit bir hale gelecek. Bu yeniliklerle birlikte WhatsApp kullanıcıları daha akıcı bir deneyim yaşayacaklar.