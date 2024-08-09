Sosyal medya platformlarıyla ilgili son günlerde yaşanan gelişmeler, özellikle WhatsApp'ın geleceği hakkında soru işaretlerine yol açtı. Kullanıcılar, 9 Ağustos Cuma günü WhatsApp'a erişim engeli getirilip getirilmeyeceğini merak ediyor. Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası WhatsApp'ın durumuyla ilgili de spekülasyonlar gündeme geldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta katalog suçlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirmişti. Bu karar, sosyal medya kullanıcıları ve dijital medya dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. BTK'nın kararının ardından, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyulması konusunda hassasiyetler iletildi.

WhatsApp kapatılıyor mu?

WhatsApp hakkında henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olmasına rağmen, Instagram'a getirilen erişim engeli, sosyal medyada WhatsApp'ın da benzer bir duruma düşüp düşmeyeceği konusunda spekülasyonlara neden oldu. Sosyal medya platformlarının denetlenmesi ve içerik düzenlemeleri ile ilgili yaşanan bu gelişmeler, WhatsApp kullanıcıları arasında endişeye yol açtı. Ancak, WhatsApp'a yönelik herhangi bir erişim engeli ya da kapatma kararı açıklanmadı. Özellikle sosyal medyada yayılan endişe verici haberler gerçekği yansıtmamaktadır.