WhatsApp, mesajlaşma deneyimini iyileştirmek adına yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Instagram'da popüler olan çift dokunmalı mesaj tepki özelliği, WhatsApp beta 2.24.16.7 güncellemesi ile platforma entegre edilecek. Bu yenilik, kullanıcıların mesajlara hızlı ve kolay bir şekilde tepki vermesini sağlayacak.

Çift dokunma özelliği nedir?

Çift dokunma özelliği, kullanıcıların bir mesaja iki kez dokunarak hızlıca tepki vermesine olanak tanıyan bir işlevdir. Bu özellik, kullanıcı etkileşimini artırmak ve mesajlaşma deneyimini daha akıcı hale getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Instagram'da popüler olan bu özellik, şimdi WhatsApp kullanıcılarına da sunulacak.

Kullanıcı deneyimi ve zamandan tasarruf

WhatsApp'ın bu yeni özelliği, mesajlara hızlı tepki vermek isteyen kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak. Kullanıcılar, bir mesaja iki kez dokunarak anında tepki verebilecek ve tepki ekranını açmak zorunda kalmadan zaman kazanacaklar. Bu da günlük sohbetlerde daha hızlı ve verimli bir etkileşim sağlayacak.